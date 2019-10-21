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"Это очень тяжелый труд": Оля Полякова рассказала о своей несбывшейся мечте

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.10.2019 - 14:05
"Это очень тяжелый труд": Оля Полякова рассказала о своей несбывшейся мечте
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякову ждал неприятный ответ

Певица Оля Полякова, которая ранне в откровенном платье с пикантными вырезами сходила на балет, призналась, как мечтала в детстве стать балериной. Мама исполнительницы даже хотела записать ее в кружок. Однако не получилось. Полякова поделилась с журналистами программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", о чем мечтала в детстве и почему эта мечта так и не стала реальностью.

Оказалось, Королева украинской сцены когда-то хотела связать свою жизнь с балетом. Будущая звезда достаточно серьезно отнеслась к своей мечте, но препятствием стал большой рост. Тогда певица и подумать не могла, что невероятные ноги, на которые сейчас засматриваются миллионы меломанов, станут препятствием к занятиям балетом.

"В детстве я очень хотела заниматься балетом. Я делала себе пуанты из папье маше и танцевала перед зеркальным шкафом. А в 7 лет пришла с мамой, чтобы меня взяли на балет. Они посмотрели на маму, посмотрели на меня и сказали: "Таких высоких балерин не бывает, идите домой, девушка", - рассказывает Полякова.

Поэтому, несмотря на то, что у звезды с балетом не сложилось, когда есть возможность Оля идет насладиться действом на сцене, ведь понимает, какая работа за этим стоит.

"Это очень тяжелый труд, и я уважаю это!" – комментирует певица.

&quot;Это очень тяжелый труд&quot;: Оля Полякова рассказала о своей несбывшейся мечте

Длинноногая Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что ранее Оля Полякова сразу после балета отправилась на вечеринку по случаю дня рождения Леси Никитюк. Кстати, во время веселой вечеринки Полякова поцеловала Никитюк в губы.

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