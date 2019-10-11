Была любовницей: Оля Полякова сделала неожиданное признание

Оля Полякова (фото: пресс-служба СТБ)

Полякова решилась на откровенный разговор с журналистами

Оля Полякова - певица, которая была известна как Суперблондинка, сейчас сменила амплуа и стала называться просто - Королева Ночи. Звезда вместе с мужем Вадимом воспитывает двух дочерей - Марию и Алису. О том, как преодолела кризис с любимым, и любовном треугольнике, рассказала в рубрике «Кава з перцем» в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Оля Полякова дома бывает редко, с детьми много времени проводит ее муж, за которым она замужем 15 лет.

«Вадим с детьми занимается, он у нас мама-папа. У него поздно появились дети, он очень сознательный с ними, хороший отец, хочет видеть, как они растут. Он очень много работал в своей жизни, сегодня работает меньше намного. Мы поменялись местами немного, но, если бы это было по-другому, это было бы невозможно, у меня уже не было семьи. Только в таком виде это возможно», - говорит Полякова «Зірковому шляху».

Певица признается, что в ее отношениях с любимым бывали кризисы, а в начале их романа, она была его любовницей.

«Я была любовницей своего супруга. Недолго, потому что он очень решительный, он не стал мучить ни одну, ни другую, он этот круг прервал и все. Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, ее горе, и треугольник - это неприятно, это трагическая ситуация, и я советую в нем не жить, его прервать в какую-то сторону, или в ту или в другую», - говорит Полякова на канале «Украина».

Оля Полякова с мужем Вадимом

По словам звезды, отношения с супругом у нее изменились в лучшую сторону.

«Во-первых, мы очень изменились с ним, жизнь нас очень поменяла, и это хорошо, потому что в той модели это было бы тоже невозможно. Поэтому единственное, что не изменилось в моем мужчине, это, что он всегда на моей стороне, всегда меня поддерживает, все плохие, я прекрасна, даже, если я не права, а я не права бываю так часто. Никогда меня не критикует, и это счастье, что мы встретились, это правда», - говорит Оля Полякова.

Сейчас певица не помнит даже бывших избранников, ведь брак абсолютно изменил ее жизнь.

«Честно скажу, я ничего не помню до своей жизни с моим супругом. Во-первых, это было давно, я уже забыла, а во-вторых, у меня настолько изменилась с ним жизнь, его качество, яркость, наполненность, что я это все не помню, что-то было, какая-то любовь. Честно, тогда мне казалось, что это трагедия и этого больше не будет никогда, и все, конец моей жизни женской, но сейчас я даже не помню тех имен», - поделилась Полякова.

Напомним, ранее Маша Полякова в топе и лосинах показала, как следит за собой.