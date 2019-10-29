Не мала баба клопоту: Оля Полякова рассекретила истинную причину поездки на Сицилию (видео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова показала все детали поездки на видео

Оля Полякова рассекретила место отдыха. Выяснилось, что после столичного концерта 26 октября украинская “Королева ночи” отправилась на отдых в Италию, а именно - на остров Сицилия. Ведь последняя неделя у исполнительницы выдалась очень насыщенной. Отметим, что до концерта в Киеве Полякова была пару дней в Турции, где у нее было небольшое выступление. Кстати, именно на одном из курортов в Турции певица “отожгла” на концерте Киркорова! Полякова танцевала под известные хиты российского исполнителя, делала с ним селфи и даже обменивалась поцелуями прямо во время его выступления.

На Сицилию Полякова, как выяснилось, также улетела не просто так. Певица решила “отточить” свое кулинарное мастерство. Давно не секрет, что “Королева ночи” обожает готовить. Полякова очень часто делится полезными кулинарными видео со своими instagram-подписчиками, записывая на видео пошаговые рецепты. Особенно часто Оля готовит блюда итальянской кухни! В Италии Полякова записалась в одну из кулинарных школ, где свои мастер-классы проводят известные итальянские шеф-повара.

Более того, по приезду в Италию Полякова записала немало видео у себя в разделе “сториз”, где показала свой номер и вид из него. Кстати, Ольга остановилась на одной из роскошных вилл на Сицилии. Соответствующее видео было опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Полякова показала детали отдыха в Италии

Также на другом видео Ольга рассказала подробности своего “кулинарного турне”.

“Я приехала готовить”, - отмечает Ольга. Кстати, певица пообещала показывать различные рецепты.

“Не мала баба клопоту, купила самовар. Не мала Оля Полякова клопоту и купила тур в гастрономическо-кулинарную поездку, чтобы немножко себя занять. А то у нее жизнь скучная”, - не много подшутила Полякова.

Оля Полякова прилетела в Италию на кулинарные курсы

Напомним, что ранее Оля Полякова сразу после выступления Екатерины Кухар в Киеве отправилась на вечеринку по случаю дня рождения Леси Никитюк. Кстати, во время веселой вечеринки Полякова поцеловала Никитюк в губы.