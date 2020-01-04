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Оливье весь доели? Лилия Ребрик очаровала душевным новогодним снимком с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.01.2020 - 09:51
Оливье весь доели? Лилия Ребрик очаровала душевным новогодним снимком с мужем
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась фото с праздничного застолья

Новогодние праздники Лилия Ребрик проводит в кругу любимой семьи - мужа Андрея Дикого и дочек Дианы и Полины. Телеведущая покорила сеть невероятно теплой и нежной семейной фотооткрыткой, а также похвасталась спортивным достижением - она с детьми побывали на катке и отлично провели время. К слову, умения в фигурном катании семейство демонстрировало в родном городе артистки Черновцах.

Через несколько дней после Нового года Ребрик решила поинтересоваться у поклонников, как они провели праздничную ночь, а заодно поделилась в Instagram душевным снимком с супругом со своего застолья. На фото Лилия и Андрей сидят за уставленном едой праздничным столом, при этом ведущая устало склонила голову на плечо любимого, а тот нежно ее обнимает.

Знаменитость одета в нарядное голубое платье с открытыми плечами, а ее супруг запечатлен в белой рубашке.

Оливье весь доели? Лилия Ребрик очаровала душевным новогодним снимком с мужем

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну що, олів’є весь доїли? Розкажіть, як Новий рік зустріли?" - прокомментировала кадр Ребрик.

Пользователи сети принялись активно комментировать милое фото пары, отмечая, что они очень красивые.

  • Какие же Вы красивые
  • Дуже гарні
  • Дуже красиві. Кохання вам великого
  • С Новым годом!
  • Вы такие классные
  • Лiля,яка ви вiдкрита i чарiвна! Щастя вашiй родинi!
  • Очень красивые
  • Ще їмо
  • Гарна пара! Будьте щасливі.
  • Які ж Ви класні. Обожнюю Вашу Дику сімейку
  • Очень классные. Без оливье никак
  • Конечно же с оливье и в семейном кругу

Оливье весь доели? Лилия Ребрик очаровала душевным новогодним снимком с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в народном стиле и оригинальной вышиванке.

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Новости Украины Лилия Ребрикмуж
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