ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Роскошная украиночка: Лилия Ребрик покорила появлением в необычной вышиванке из крапивы

Lite » Мода 26.12.2019 - 17:32
Роскошная украиночка: Лилия Ребрик покорила появлением в необычной вышиванке из крапивы
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала безупречный образ в национальном стиле

Лилия Ребрик ни разу не повторила ни один из образов для утреннего эфира программы "Ранок з Україною" на канале "Україна". Разнообразию аутфитов теледивы можно только позавидовать! Она постоянно приятно удивляет поклонников эффектными луками, которые охотно демонстрирует с экрана. Лилия не скрывает, что обожает вышиванки и наряды в этно стиле. Как-то она даже заявила, что четверг негласно считается в студии программы днем вышиванок, поэтому ведущих можно увидеть в аутентичной одежде. Именно поэтому звезда появилась в утреннем эфире в эффектном оргинальном образе. Яркими фото она поделилась в InstaStories.

Лилия выбрала оригинальную пурпурную блузку-вышиванку из крапивы с прозрачными рукавами из натурального шелка на запах от украинского дизайнера Оксаны Полонец. Она дополнила этно-образ юбкой розово-лилового цвета и ассиметричного кроя с вышитым нижним подолом. В качестве обуви – классические лодочки лавандового цвета.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Из аксессуаров – пурпурные небольшие серьги. Макияж выполнен в нейтральных оттенках. Прическа – гладко уложенные волосы.

Соведущий Лилии, шоумен Анатолий Анатолич также облачился в вышиванку, но отдал предпочтение классическому варианту и дополнил ее джинсами.

Роскошная украиночка: Лилия Ребрик покорила появлением в необычной вышиванке из крапивы

Фото: Лилия Ребрик с Анатолием Анатоличем и группой KAZKA (instagram.com/ranok_ua)

Напомним, что недавно Лилия Ребрик отпраздновала вместе с мужем Андреем Диким годовщину свадьбы. Пара встретила знаковую дату в поезде. Звезда не удержалась и поделилась архивными семейными снимками, а также воспоминаниями об этом светлом дне.

Ранее Лилия Ребрик очаровала "хищним" образом в платье с анималистическим трендовым принтом.

Будто вчера познакомились: Лилия Ребрик с мужем отмечают "жестяную" свадьбу В предвкушении праздника: Лилия Ребрик с дочками нарядили новогоднюю елку
Новости Украины Лилия Ребрик
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь