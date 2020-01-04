Олів'є весь доїли? Лілія Ребрик зачарувала душевним новорічним знімком з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поділилася фото зі святкового застілля

Новорічні свята Лілія Ребрик проводить в колі сім'ї - чоловіка Андрія Дикого і дочок Діани і Поліни. Телеведуча підкорила мережу неймовірно теплою і ніжною сімейною фотолистівкою, а також похвалилася спортивним досягненням - вона з дітьми побували на ковзанці і відмінно провели час. До речі, вміння у фігурному катанні сімейство демонструвало в рідному місті артистки Чернівцях.

Через кілька днів після Нового року Ребрик вирішила поцікавитися у шанувальників, як вони провели святкову ніч, а заодно поділилася в Instagram душевним знімком з чоловіком зі свого застілля. На фото Лілія та Андрій сидять за уставленим їжею святковим столом, при цьому ведуча стомлено схилила голову на плече коханого, а той ніжно її обнімає.

Знаменитість одягнена в ошатне блакитне плаття з відкритими плечима, а її чоловік зображений у білій сорочці.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну що, олів'є весь доїли? Розкажіть, як Новий рік зустріли?" - прокоментувала кадр Ребрик.

Користувачі мережі почали активно коментувати миле фото пари, відзначаючи, що вони дуже красиві.

Які ж Ви гарні

Дуже гарні

Дуже красиві. Кохання вам великого

З Новим роком!

Ви такі класні

Ліля,яка ві відкрита i чарівна! Щастя вашій родині!

Дуже красиві

Ще їмо

Гарна пара! Будьте щасливі.

Які ж Ви класні. Обожнюю Вашу Діку сімейку

Дуже класні. Без олів'є ніяк

Звичайно ж з олів'є і у сімейному колі

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

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