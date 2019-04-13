Жемчужина Украины: Ольга Сумская покорила цветущим внешним видом

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники остались в восторге от нежного весеннего фото актрисы

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года может похвастаться утонченной красотой и поразительно молодой внешностью, чем постоянно восхищает своих поклонников. Недавно Народная артистка Украины вновь поразила пользователей сети своим цветущим внешним видом на нежном снимке в Instagram.

Знаменитость опубликовала очаровательный весенний портрет, на котором она запечатлена в белой блузке и с букетиком мимозы в руках. На лице у Ольги красивый макияж, а волосы аккуратно собраны в прическу, лишь несколько выбившихся локонов эффектно обрамляют лицо. Актриса выразительно смотрит прямо в камеру.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Сейчас артистка находится в туре по Украине со спектаклем, о чем и рассказала в подписи к публикации.

"Тур по городам Украины продолжается! Нас тепло встретили в Карловке, Светловодске, а сегодня впервые спектакль #мастеримаргарита в Миргороде! @teatrsovremennyiukr", - написала Сумская.

Подписчики не смогли оставить подобное фото без внимания - они в очередной раз восторгаются молодым внешним видом звезды и активно оставляют комментарии под публикацией.

"Оленька,ты Королева!!!"

"Красуня, шикарна жінка! Наша улюблена весняна фея!"

"Доброго дня Олічка! На дворі весна, і ви дійсно Роксолана 21 століття. Ви Турецьку Роксолану затьмарили собою . Бажаю Вам і надалі бути такою красивою Українкою"

"Вы и мимоза - восхитительное сочетание"

"Ваші очі - бездонний океан!"

"Какая же глубина в этом прекрасном лице! Оно достойно полотен самых талантливых художников"

"Жемчужина Украины"

"Дуже чарiвна жiночка!"

"Не перестаю восхищаться красотой Ольги!!!"

"Яка ви гарна i нiжна, як цi мiмози.Словами не передати))))"

"Гарна як завжди..."

Напомним, ранее Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке.

Также Ольга Сумская приняла участие в необычном "звездном флешмобе" на день всех влюбленных. При этом актриса поделилась уникальными фото с любимым, сделанными еще в 1991 году.