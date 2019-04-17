Невероятная красавица тогда и сейчас: Ольга Сумская покорила архивными фото

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса показала, какой была в молодости

52-летняя актриса и телеведущая Ольга Сумская по праву считается одной из самых красивых женщин Украины - знаменитость выглядит намного моложе своих лет и может похвастаться роскошной подтянутой фигурой. На днях артистка поностальгировала о молодости и поделилась на своей странице в Instagram архивными фотографиями.

На снимках юная и свежая Ольга запечатлена в эффектных платьях с глубоким декольте, которое выигрышно подчеркивает ее пышный бюст.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

На одном из фото волосы актрисы завиты в красивые локоны, а в руках она держит яблоко.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Немного воспоминаний..." - лаконично прокомментировала Сумская.

Фолловеры звезды пришли в восторг от подобного ее образа и отметили, что она почти совсем не изменилась, а кроме того, как была так и осталась ослепительной красавицей.

"Прелестная"

"Безумная красавица тогда и сейчас"

"Как же прекрасна молодость. Красавица"

"Пані Ольго, скажіть будь ласка як Вам вдається весь час тримати себе в такій бездоганній формі? Буду Вам вдячна за відповідь!"

"Неймовірно красива"

"Прекрасна жінка, талановита актриса!!!!"

"Время не властно над Вами!!!"

"Натуральная красотка"

"Оля, Вы красотка, и тогда и сейчас!!!"

"Ольга, вы прекрасная женщина, я восхищаюсь вами!"

"Сейчас ничуть не хуже"

"Ну что тут скажешь? Красота, она не меняется"

Напомним, ранее Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке.

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