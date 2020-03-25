Ох и времена настали: Юрий Горбунов взбудоражил сеть рабочим "ноу-хау"

Юрий Горбунов и Катя Осадчая добросовестно проводят карантин дома. Ведущие рады, что могут больше времени уделить сыночку Ивану, которому месяц назад исполнилось три года, но пара по- прежнему предпочитает скрывать его лицо. Зато таланты малыша никак не скроешь! Так, мальчик решил "освоить" профессию доктора и даже "обследовал" звездного папу с помощью фонендоскопа. Невзирая на самоизоляцию с семьей, Юрий не забывает и о работе, которая кипит, хоть и дистанционно.

Шоумен показал в Instagram, как проходят его удаленные трудовые будни и признался, что все еще привыкает к ноу-хау.

"Працюємо на відстані! Робота кипить! До такого методу роботи треба звичайно звикати - але на щастя сьогодні це не проблема. Ох і часи настали", - подписал фото у монитора ведущий.

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчиков шоумена заинтересовал новаторский подход к трудовому процессу, и они начали живо интересоваться какими программами пользуется Юрий.

Так у вас на карантині є час для творчих ідей, а після карантину будете все втілювати в життя і радувати глядачів

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Це зум конференція в мене так англійська проходить

Головне, щоб всi були здоровi

Життя триває! Всім нам ЗДОРОВ'Я 36, 6!

О, зум

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали, как оригинально развлекают сына во время карантина и даже придумали собственную игру .

Также Катя Осадчая поделилась советами, как с пользой провести время на карантине.