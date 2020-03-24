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Колбаска: Горбунов и Осадчая позабавили смешным развлечением с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2020 - 09:36
Колбаска: Горбунов и Осадчая позабавили смешным развлечением с сыном
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

Звездные родители обратились за помощью к поклонникам

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают оставаться дома на карантине. К чему призывают миллионы своих поклонников. Хотя известные телеведущие уже неоднократно отмечали — так долго дома они еще не сидели. Кроме того, у звездных родителей подрастает наследник — трехлетний сын Ваня. И мальчик также скучает. Так что Катя и Юра на период карантина перевоплотились в “родителей-аниматоров” и стараются хоть чем-то развлечь активного ребенка. Пока что креатив родителей не подводит!

На своей instagram-страничке ведущая “Светской жизни” опубликовала новое забавное видео с мужем и сыном.

Как обычно, съемка проходила в уютной домашней обстановке. Горбунов на видео предстает в своем повседневном домашнем образе — белая футболка, шорты. Достаточно непривычно видеть звезд телеэкрана не в костюмах-тройках или роскошных платьях. Однако карантин вносит свои изменения в звездные будни.

Колбаска: Горбунов и Осадчая позабавили смешным развлечением с сыном

Скриншот: instagram.com/kosadcha

Телеведущий играет с сыном Ваней на игровом коврике. К слову, пара все еще не показывает лицо сына… Юрий придумал заворачивать Ваню в этот коврик.

“Живые обои”, — с юмором комментирует результат работы Юрий. А вот Катя переживает и просит супруга размотать ребенка.

Чуть позже на своей instagram-страничке Горбунов опубликовал милое фото с сыночком — и вновь спиной к камере. На Юрие — фетровая шляпка Кати Осадчей. Похоже, что звездные родители за неделю домашней изоляции перебрали уже все возможные варианты. И на помощь пришли любимые вещи родителей. Ведущий подчеркнул, что даже любимые Ванины машинки уже не помогают.

“А ми з Івасиком граємось маминим капелюхом! Перегралися вже усіма машинками! Дійшла черга до капелюхів! Пишіть, в які ігри ви граєте з трьохрічними дітьми? І чим займаєтесь на самоізоляції!!??” — обратился за помощью Горбунов.

Колбаска: Горбунов и Осадчая позабавили смешным развлечением с сыном

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Подписчики телеведущего не оставили его в беде и поспешили прокомментировать новое фото:

  • “Строїмо халабуди. Берем якусь одну іграшку, син виходить з кімнати, ми її ховаємо, малий заходить і шукає. На годину може так залипнуть. Експерименти з оцтом і содою. Строїти перешкоди і їх проходити. Наприклад, стрибнути з дивану на крісло-мішок, далі проповзти під стільцем, взяти в ложки якісь м‘ячики і пронести їх метрів 2, так можна продовжувати довго. В хід іде все, що є вдома”
  • “Вытащили матрац, сделали горку, говорим, что площадка. Радости полные штаны”
  • “Мы в домино уже научили играть... ребёнка”
  • “Ми робимо вітальні листівки))) граємо в "халабуду" і складаємо залізницю”
  • “Роздрукували карту піратів, і шукаємо скарби по хаті”
  • “Сыночку 3,3. Мы учим карточки с флагами всех стран и на английском. Приятное с полезным”
  • “Поделки на тему “весна” сделали)) Перешли на поделки на тему лето”
  • “Пазли — наше все! Тимофійко 3,2 роки, ровесник ваш”
  • “Ми розмольовуємо водні розмальовки, граємо в м'яча, дивимось мультики”
  • “Ну капелюхи всі не переміряєте, не вистачить терміну карантину!”
  • “У вашей мамы коллекции хватит на все карантины”

Колбаска: Горбунов и Осадчая позабавили смешным развлечением с сыном

Скриншот комментариев: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, ранее Катя Осадчая поразила сказочным платьем на шоу Голос страны-10.

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