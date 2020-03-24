Колбаска: Горбунов и Осадчая позабавили смешным развлечением с сыном

Звездные родители обратились за помощью к поклонникам
Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают оставаться дома на карантине. К чему призывают миллионы своих поклонников. Хотя известные телеведущие уже неоднократно отмечали — так долго дома они еще не сидели. Кроме того, у звездных родителей подрастает наследник — трехлетний сын Ваня. И мальчик также скучает. Так что Катя и Юра на период карантина перевоплотились в “родителей-аниматоров” и стараются хоть чем-то развлечь активного ребенка. Пока что креатив родителей не подводит!
На своей instagram-страничке ведущая “Светской жизни” опубликовала новое забавное видео с мужем и сыном.
Как обычно, съемка проходила в уютной домашней обстановке. Горбунов на видео предстает в своем повседневном домашнем образе — белая футболка, шорты. Достаточно непривычно видеть звезд телеэкрана не в костюмах-тройках или роскошных платьях. Однако карантин вносит свои изменения в звездные будни.
Скриншот: instagram.com/kosadcha
Телеведущий играет с сыном Ваней на игровом коврике. К слову, пара все еще не показывает лицо сына… Юрий придумал заворачивать Ваню в этот коврик.
“Живые обои”, — с юмором комментирует результат работы Юрий. А вот Катя переживает и просит супруга размотать ребенка.
Чуть позже на своей instagram-страничке Горбунов опубликовал милое фото с сыночком — и вновь спиной к камере. На Юрие — фетровая шляпка Кати Осадчей. Похоже, что звездные родители за неделю домашней изоляции перебрали уже все возможные варианты. И на помощь пришли любимые вещи родителей. Ведущий подчеркнул, что даже любимые Ванины машинки уже не помогают.
“А ми з Івасиком граємось маминим капелюхом! Перегралися вже усіма машинками! Дійшла черга до капелюхів! Пишіть, в які ігри ви граєте з трьохрічними дітьми? І чим займаєтесь на самоізоляції!!??” — обратился за помощью Горбунов.
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Подписчики телеведущего не оставили его в беде и поспешили прокомментировать новое фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/gorbunovyuriy
Напомним, ранее Катя Осадчая поразила сказочным платьем на шоу Голос страны-10.