Наш доктор: сын Осадчей и Горбунова "определился" с будущей профессией

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая и Горбунов умиляют развлечениями с сыном

Катя Осадчая и Юрий Горбунов, как и другие украинские селебритис, находятся на домашней самоизоляции из-за карантина. Звездная пара телеведущих наиболее активно призывает ответственности отнестись и к своему здоровью, и к здоровью своих окружающих. И без особой надобности на улицу не выходить, особенно в людные места. Отметим, что предварительно карантин продлится до 3 апреля. Однако не исключено, что его могут продлить! Так что звездным родителям, который остались временно без какой-либо работы, приходится проявлять максимальную находчивость. Ведь детям скучно — их нужно чем-то развлекать.

Юрий и Катя стараются хоть как-то поддерживать интерес на своих Инстаграм-страничках. Поэтому звездная пара часто делится “хрониками карантина”. Зачастую это милые видео с сыном. За прошедший вечер звездные родители показали сразу несколько видео-фрагментов.

Скриншот: instagram.com/kosadcha

К примеру, на одном из видео мальчик попробовал себя в “новой профессии”. Трехлетний Ваня решил выступить в роли врача. Мальчик с игрушечным стетоскопом решил послушать отца. При этом Юрий Горбунов со всей серьезностью отнесся к “осмотру”.

“Шо скажеш?” — уточняет Горбунов. “Все добре”, — отвечает малыш. Кстати, это едва ли не впервые, когда фолловеры Кати смогли услышать также голос ее сына. А вот лицо малыша звездные родители так и не решились показывать.

“Наш домашний доктор”, — лаконично подписала видео Осадчая.

Видео: youtube/ Glam Wish

На другом видео уже фигурирует звездная мама. Ведущая “Светской жизни” с Ваней лепит различные фигурки из декоративного пластилина с блестками. Ваня старается слепить ракеты, звезды, НЛО и т.д.

Также мальчик дебютировал на страничке своего отца в сети Tik Tok. Горбунов записал интересное видео, чередуя себя с сыном. Горбунов с Ваней выполняют кувырки на кровати.

Напомним, ранее Горбунов и Осадчая позабавили смешным развлечением с сыном.