С огромным бюстом и пистолетом у виска: Наталья Могилевская обескуражила перевоплощением

Наталья Могилевская с удовольствием осваивает новое амплуа – тренера в "Лиге смеха". Впервые свои силы на сцене она попробовала год назад, и теперь это стало неотъемлемой частью ее творческой жизни. Звезде легко даются различные перевоплощения. Так, в новом сезоне она стала тренером команды "Короли турбаз" из белорусского города Кобрин. Певица опубликовала фото самых ярких моментов совместного выступления и предстала в непривычном образе.

Звезда перевоплотилась в дерзкую и фигуристую "Наташу Афромогилевскую" с внушительным бюстом и аппетитной выдающейся "пятой точкой". Пышная прическа из мелких кудряшек, блестящая лиловая косуха, множество цепей и даже зажигательный тверк – во какой увидели зрители артистку на сцене.

На одном из фото Наталья красуется с модной эко-шубке молочного цвета, а на другом – приставляет пистолет к виску одного из участников своей команды.

Наталья Могилевская на сцене "Лиги смеха-6" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Смех - это первый путь к счастью. Умейте смеяться над собой, чаще улыбайтесь, ищите в любой ситуации позитивные стороны и вы не успеете заметить, как все изменится вокруг!" – напомнила звездный тренер.

Видео: YouTube/Лига Смеха

Поклонники Натальи успели оценить первое выступление нового сезона "Лиги смеха" с ее участием и остались в восторге от увиденного.

Просто шикарна

Ти така класна

Это крутое выступление

Классное выступление!

Это был огонь,просто разорвали

Все було супер. Наташа, ви мене нерозчарували, я знала що ви з гарним почуттям гумору, молодець.На рахунок гумору, теж вважаю що потрібно собі підіймати настрій

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская продемонстрировала, как носить трендовую расцветку сезона.