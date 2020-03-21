З величезним бюстом і пістолетом біля скроні: Наталя Могилевська збентежила перевтіленням

Наталя Могилевська з задоволенням опановує нове амплуа – тренера в "Лізі сміху". Вперше свої сили на сцені вона спробувала рік тому,і тепер це стало невід'ємною частиною її творчого життя. Зірці легко даються різні перевтілення. Так, у новому сезоні вона стала тренером команди "Королі турбаз" з білоруського міста Кобрин. Співачка опублікувала фото найяскравіших моментів спільного виступу і постала в незвичному образі.

Зірка перевтілилася в зухвалу і фігуристу "Наташу Афромогилевську" із значним бюстом і апетитною пишною "п'ятою точкою". Пишна зачіска з дрібних кучериків, блискуча лілова косуха, безліч ланцюгів і навіть запальний тверк – уось якою побачили глядачі артистку на сцені.

На одному з фото Наталія красується з модною еко-шубці молочного кольору, а на іншому – приставляє пістолет до скроні одного з учасників своєї команди.

Наталя Могилевська на сцені "Ліги сміху-6" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Сміх - це перший шлях до щастя. Вмійте сміятися над собою, частіше посміхайтеся, шукайте в будь-якій ситуації позитивні сторони і ви не встигнете помітити, як все зміниться навколо!" – нагадала зірковий тренер.

Відео: YouTube/Ліга Сміху

Шанувальники Наталії встигли оцінити перший виступ нового сезону "Ліги сміху" з її участю і залишилися в захваті від побаченого.

Просто шикарна

Ти така класна

Це крутий виступ

Класний виступ!

Це був вогонь,просто розірвали

Все було супер. Наташа, ви мене нерозчарували, я знала що ви з гарним почуттям гумору, молодець.На рахунок гумору, теж вважаю що потрібно собі підіймати настрій

Скріншот коментарів

Раніше Наталія Могилевська продемонструвала, як носити трендовий принт сезону.