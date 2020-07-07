Огонь! Леся Никитюк в прозрачном платье максимально оголила бесконечные ножки

Ведущая устроила рабочий фотосет в летнем образе
Леся Никитюк радует поклонников жизнерадостностью, позитивом и фирменным искрометным юмором, а также показвает свои "образы дня", демонстрируя наряды из личного гардероба. Кроме того, Леся вернулась к работе и активным съемкам после карантина и теперь с удовольствим делится кадрами своих луков, в которых поклонники скоро увидят ее на экране. Леди Ле решила пустить подписчиков за кулисы фотосета и показать бэкстейдж с фотосессии со своим коллегой и со-ведущим игрового шоу "Хто зверху?" Сергеем Притулой. Она покрасовалась в кадре в воздушном прозрачном черном платье в белый крупный горошек.
Задорная Леся с удовольствем позирует пеед объективом фотографа, играя с летящей невесомой юбкой своего оригинального платья. Она дополнила образ летними ботильонами с открытым носком. Так, она напоминила, что в ночь с 6 на 7 июня в Украине праздновали Ивана Купала, по такому случаю ведущая решила поздравить всех Ивановных и Ивановичей, сделав это весьма оригинально.
"Так як свята День Лесі нема...Ивановна ждет поздравлений! Всіх Іванів зі святом - папуля люблю", - оставила она подпись под кадрами студийного фотосета.
Леся покрасовалась в воздушном платье во время очередного фотосета в студии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Образ ведущий оценили Лилия Подкопаева и Даша Астафьева. "Леди Дот", - прокомментировала певица, обыграв таким образом принт наряда polka dot.
Скриншот комментариев
Ранее Леся Никитюк показала свою захватывающую прогулку на гидроцикле по Днепру.
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Автор: Lite