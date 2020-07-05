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Смелая Леся Никитюк в велосипедках и облегающей майке "оседлала" гидроцикл

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2020 - 14:22
Смелая Леся Никитюк в велосипедках и облегающей майке "оседлала" гидроцикл
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая совершила экстремальную прогулку по Днепру

Леся Никитюк продолжает путешествовать по Украине в рамках своего тревел-шоу Le Маршрутка, а также активно и весело проводит досуг. Ведущая решила освоить один из водных видов спорта и с приходом в Киев жары пересесть на гидроцикл. Леди Ле показала свою экстремальную прргулку по Днепру и виды летнего город.

Для прогулки по воде Леся оделась соответствующе: на ней – велосипедки, облегающая спортивная майка с глубоким декольте и специальная куртка. Ее влажные волосы растрепал ветер, а сама теледива предпочла обойтись без макияжа. Ведущая позирует верхом на гидроцикле, а в коротком музыкальном ролике демонстирует виды Киева, открывающиеся ее взору.

"А вчера я оседлала гидроцикл. Киев с воды прекрасен! И я вам хочу сказать водитель тоже ничего. Девочки, кто катался? Как вам этот агрегат?" - поинтересовалась у поклонниц ведущая.

Леся Никитюк освоила гидроцикл и устроила прогулку по Днепру (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники начали делиться впечатлениями от своих водных приключений, а также не забыли про комплименты.

  • Красуня
  • Днепр само собой, Вы прекрасны
  • Леська, умничка, красотка, наш человек
  • Леся, красоточка
  • Круто
  • Эмоции топ
  • А не сложно ездить?

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в черном мини показала стройные формы и объявила о начале съемок нового сезона популярного и любимого зрителями игрового шоу.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Леся Никитюк
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