Смелая Леся Никитюк в велосипедках и облегающей майке "оседлала" гидроцикл

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая совершила экстремальную прогулку по Днепру

Леся Никитюк продолжает путешествовать по Украине в рамках своего тревел-шоу Le Маршрутка, а также активно и весело проводит досуг. Ведущая решила освоить один из водных видов спорта и с приходом в Киев жары пересесть на гидроцикл. Леди Ле показала свою экстремальную прргулку по Днепру и виды летнего город.

Для прогулки по воде Леся оделась соответствующе: на ней – велосипедки, облегающая спортивная майка с глубоким декольте и специальная куртка. Ее влажные волосы растрепал ветер, а сама теледива предпочла обойтись без макияжа. Ведущая позирует верхом на гидроцикле, а в коротком музыкальном ролике демонстирует виды Киева, открывающиеся ее взору.

"А вчера я оседлала гидроцикл. Киев с воды прекрасен! И я вам хочу сказать водитель тоже ничего. Девочки, кто катался? Как вам этот агрегат?" - поинтересовалась у поклонниц ведущая.

Леся Никитюк освоила гидроцикл и устроила прогулку по Днепру (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники начали делиться впечатлениями от своих водных приключений, а также не забыли про комплименты.

Красуня

Днепр само собой, Вы прекрасны

Леська, умничка, красотка, наш человек

Леся, красоточка

Круто

Эмоции топ

А не сложно ездить?

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в черном мини показала стройные формы и объявила о начале съемок нового сезона популярного и любимого зрителями игрового шоу.

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Автор: Lite