Леся, пора взрослеть: Никитюк обескуражила сеть странной песней

Новое творение Леди Ле вызвало бурные обсуждения среди поклонников
Леся Никитюк никогда не боялась показаться смешной и повеселить поклонников - именно за креативное чувство юмора многие ее и любят. Что ж, телеведущая в очередной раз продемонстрировала его, выложив в Instagram видеоролик, в котором она исполняет крайне необычную песню.
На видео 32-летняя Леди Ле вместе с Валерией Полянской и Владой Катренко, с которыми звезда работает над программой LE Маршрутка, громко поют композицию про собаку. При этом на бэк-вокале заметен ведущий и водитель в программе LE Маршрутка - Ігор Новинчук.
"Собака пісяла, собака какала, собака сіла і заплакала", - так звучат слова этого креативного трека.
Леся Никитюк удивила фанатов странной песней про собаку (видео: instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что в ролике Леся предстала в черной блузке с глубоким декольте и белых шортах-боксерах.
"Тріо "А ми удвох", - подписала видео теледива.
Мнения пользователей сети разделились - под публикацией развернулись бурные обсуждения. Многие не оценили подобный юмор и посоветовали Никитюк повзрослеть, другим же песня понравилась и они назвали ее "будущим хитом".
Скриншот комментариев
Ранее смелая Леся Никитюк в велосипедках и облегающей майке "оседлала" гидроцикл.
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Автор: Lite