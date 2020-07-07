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Вогонь! Леся Нікітюк в прозорій сукні максимально оголила нескінченні ніжки

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.07.2020 - 13:37
Вогонь! Леся Нікітюк в прозорій сукні максимально оголила нескінченні ніжки
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча влаштувала робочий фотосет в літньому образі

Леся Нікітюк радує шанувальників життєрадісністю, позитивом і фірмовим іскрометним гумором, а також показвает свої "образи дня", демонструючи вбрання з особистого гардеробу. Крім того, Леся повернулася до роботи і активних зйомок після карантину і тепер з задоволенням ділиться кадрами своїх луків, в яких шанувальники скоро побачать її на екрані. Леді Ле вирішила пустити підписників за лаштунки фотосету і показати бекстейдж з фотосесії зі своїм колегою і співведучим ігрового шоу "Хто зверху?" Сергієм Притулою. Вона покрасувалася в кадрі в повітряній прозорій чорній сукні у великий білий горошок.

Весела Леся з задоволенням позує пеед об'єктивом фотографа, граючи з легкою невагомою спідницею своєї оригінальноїсукні. Вона доповнила образ літніми ботильйони з відкритим носком. Так, вона нагадала, що в ніч з 6 на 7 червня в Україні святкували Івана Купала, з такої нагоди ведуча вирішила привітати всіх Іванівних та Івановичів, зробивши це досить оригінально.

"Так як свята День Лесі нема...Іванівна чекає привітань! Всіх Іванів зі святому - татусю люблю", - залишила вона підпис під кадрами студійного фотосету.

Вогонь! Леся Нікітюк в прозорій сукні максимально оголила нескінченні ніжки

Вогонь! Леся Нікітюк в прозорій сукні максимально оголила нескінченні ніжки

Вогонь! Леся Нікітюк в прозорій сукні максимально оголила нескінченні ніжки

Леся покрасувалася у повітряному платті під час чергового фотосету в студії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Образ ведучої оцінили Лілія Подкопаєва і Даша Астаф'єва. "Леді Дот", - прокоменттувала співачка, обігравши таким чином принт вбрання polka dot.

  • Сукня бомба, як і Леся
  • Який образ, бомба!
  • Вогонь
  • Круто!
  • Іванівна, зі святому. Ти супер
  • Завжди яскрава,красива
  • Шикарна
  • Найкраща ведуча. Леся ви, супер
  • Така стильна
  • Ви як завжди неперевершена

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк показала свою захоплюючу прогулянку на гідроциклі по Дніпру.

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Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюк
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