В одном халате: Ани Лорак взбудоражила пикантным фото из душа

Певица порелаксировала в СПА салоне
Украинская певица Ани Лорак, которая на днях отпраздновала свой 41-й день рождения, продолжает принимать подарки. Один из брендов подарил артистке набор СПА процедур в роскошном салоне в Париже. Она поспешила насладиться подарком и поделилась на своей странице в Instagram пикантным фото сразу после процесса.
На снимке Каролина сидит на краю ванны, при этом на ней лишь белый халатик и намотанное на голову полотенце. Халат слегка распахнулся, игриво оголив ножки знаменитости.
"Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу", - поделилась впечатлениями Лорак.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Фолловеры певицы не остались равнодушными и оставили ей много восхищенных отзывов, восхищаясь красотой и стройными формами Ани.
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Напомним, соблазнительная Ани Лорак в экстремальном мини взволновала формами и призналась, что любит осень.
Ранее Ани Лорак впечатлила поклонников нежным образом со съемок клипа на новую лирическую композицию.