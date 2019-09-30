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В одном халате: Ани Лорак взбудоражила пикантным фото из душа

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.09.2019 - 10:38
В одном халате: Ани Лорак взбудоражила пикантным фото из душа
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица порелаксировала в СПА салоне

Украинская певица Ани Лорак, которая на днях отпраздновала свой 41-й день рождения, продолжает принимать подарки. Один из брендов подарил артистке набор СПА процедур в роскошном салоне в Париже. Она поспешила насладиться подарком и поделилась на своей странице в Instagram пикантным фото сразу после процесса.

На снимке Каролина сидит на краю ванны, при этом на ней лишь белый халатик и намотанное на голову полотенце. Халат слегка распахнулся, игриво оголив ножки знаменитости.

"Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу", - поделилась впечатлениями Лорак.

В одном халате: Ани Лорак взбудоражила пикантным фото из душа

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фолловеры певицы не остались равнодушными и оставили ей много восхищенных отзывов, восхищаясь красотой и стройными формами Ани.

  • Какая вы нереальнаяяя. Очень красивая!!
  • Если есть возможность почему бы и нет
  • Красотка
  • Господи какие ножки
  • Нереально красивая
  • Королева SPA
  • Ух какая красотка, дай я тебя чмокну
  • Ты проста супер
  • Вау Нереально красивая
  • Лучшие ножки Парижа!
  • Самая красивая на планете
  • Богиня

В одном халате: Ани Лорак взбудоражила пикантным фото из душа

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

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