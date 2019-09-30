ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В одному халаті: Ані Лорак розбурхала пікантним фото з душу

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.09.2019 - 10:38
В одному халаті: Ані Лорак розбурхала пікантним фото з душу
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка порелаксувала у СПА салоні

Українська співачка Ані Лорак, яка днями відсвяткувала свій 41-й день народження, продовжує приймати подарунки. Один з брендів подарував артистці набір СПА процедур в розкішному салоні в Парижі. Вона поспішила насолодитися подарунком і поділилася на своїй сторінці в Instagram пікантним фото відразу після процесу.

На знімку Кароліна сидить на краю ванни, при цьому на ній лише білий халатик і намотаний на голову рушник. Халат злегка розкрився, грайливо оголивши ніжки знаменитості.

"Це було незабутнє відчуття! Я дуже люблю SPA процедури, це дійсно найвищий рівень поваги і любові до свого тіла", - поділилася враженнями Лорак.

В одному халаті: Ані Лорак розбурхала пікантним фото з душу

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фолловери співачки не залишилися байдужими і залишили їй багато захоплених відгуків, захоплюючись красою і стрункими формами Ані.

  • Яка ви нереальнаяяя. Дуже красива!!
  • Якщо є можливість, чому б і ні
  • Красуня
  • Господи які ніжки
  • Нереально красива
  • Королева SPA
  • Ух яка красуня, дай я тебе чмокну
  • Ти проста супер
  • Вау Нереально красива
  • Кращі ніжки Парижа!
  • найкрасивіша на планеті
  • Богиня

В одному халаті: Ані Лорак розбурхала пікантним фото з душу

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, спокуслива Ані Лорак в екстремальному міні схвилювала формами і зізналася, що любить осінь.

Раніше Ані Лорак вразила шанувальників ніжним образом зі зйомок кліпу на нову ліричну композицію.

"Просто мій день!" Спокуслива Ані Лорак в екстремальному міні схвилювала формами Дует з Лободою: Ані Лорак може заспівати українською
Новини України Ані Лоракпевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся