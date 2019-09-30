В одному халаті: Ані Лорак розбурхала пікантним фото з душу

Співачка порелаксувала у СПА салоні
Українська співачка Ані Лорак, яка днями відсвяткувала свій 41-й день народження, продовжує приймати подарунки. Один з брендів подарував артистці набір СПА процедур в розкішному салоні в Парижі. Вона поспішила насолодитися подарунком і поділилася на своїй сторінці в Instagram пікантним фото відразу після процесу.
На знімку Кароліна сидить на краю ванни, при цьому на ній лише білий халатик і намотаний на голову рушник. Халат злегка розкрився, грайливо оголивши ніжки знаменитості.
"Це було незабутнє відчуття! Я дуже люблю SPA процедури, це дійсно найвищий рівень поваги і любові до свого тіла", - поділилася враженнями Лорак.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Фолловери співачки не залишилися байдужими і залишили їй багато захоплених відгуків, захоплюючись красою і стрункими формами Ані.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, спокуслива Ані Лорак в екстремальному міні схвилювала формами і зізналася, що любить осінь.
Раніше Ані Лорак вразила шанувальників ніжним образом зі зйомок кліпу на нову ліричну композицію.