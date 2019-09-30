В одному халаті: Ані Лорак розбурхала пікантним фото з душу

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка порелаксувала у СПА салоні

Українська співачка Ані Лорак, яка днями відсвяткувала свій 41-й день народження, продовжує приймати подарунки. Один з брендів подарував артистці набір СПА процедур в розкішному салоні в Парижі. Вона поспішила насолодитися подарунком і поділилася на своїй сторінці в Instagram пікантним фото відразу після процесу.

На знімку Кароліна сидить на краю ванни, при цьому на ній лише білий халатик і намотаний на голову рушник. Халат злегка розкрився, грайливо оголивши ніжки знаменитості.

"Це було незабутнє відчуття! Я дуже люблю SPA процедури, це дійсно найвищий рівень поваги і любові до свого тіла", - поділилася враженнями Лорак.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фолловери співачки не залишилися байдужими і залишили їй багато захоплених відгуків, захоплюючись красою і стрункими формами Ані.

Яка ви нереальнаяяя. Дуже красива!!

Якщо є можливість, чому б і ні

Красуня

Господи які ніжки

Нереально красива

Королева SPA

Ух яка красуня, дай я тебе чмокну

Ти проста супер

Вау Нереально красива

Кращі ніжки Парижа!

найкрасивіша на планеті

Богиня

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, спокуслива Ані Лорак в екстремальному міні схвилювала формами і зізналася, що любить осінь.

Раніше Ані Лорак вразила шанувальників ніжним образом зі зйомок кліпу на нову ліричну композицію.