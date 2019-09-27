"Просто мой день!" Соблазнительная Ани Лорак в экстремальном мини взволновала формами

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица показала откровенный образ

Ани Лорак 27 сентября отмечает день рождения – певице исполнился 41 год. В преддверии знаменательной даты она сделала поклонникам настоящий подарок - выпустили лирик-видео на новую композицию "Мы нарушаем". В свой день рождения именинница также решила побаловать фанов и опубликовала фото в откровенном образе на instagram-страничке.

Певица облачилась в экстремально короткое платье-мини нежного пудрового цвета с пикантной шнуровкой по бокам. Кажется, что под нарядом звезды нет белья. Она дополнила дерзкий наряд массивными золотыми украшениями на шею и браслетом, а также довершила образ высокими сапогами "питоновой" расцветки.

Волосы звезды идеально гладкие и уложены на ровный пробор. А макияж – максимально естественный с использованием косметики в нюдовой гамме.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за теплые поздравления!" - коротко подписала она кадр.

Каролину (настоящее имя Ани Лорак) поспешили поздравить не только поклонники, но и коллеги. "Будь счастлива!" - пожелала Светлана Лобода. "С днем рождения, Каролинка! С новым альбомом, сновой любовью, с появлением счастья в твоих глазах", - написал имениннице композитор Игорь Крутой.

Скриншот комментариев

Фаны певицы также наперебой стали осыпать свою любимицу искренними поздравлениями и комплиментами.

Вав, красавица

С днем рожденья! Красотка

Просто королева

С днем рождения, Каролина! Хочу пожелать тебе женского счастья,крепкого здоровья,и новых хитов!

Прекрасная

С днем рождения, творческих успехов счастья в личной жизни

С Твоим днем! Прекрасная Дива

Скриншот комментариев

Напомним, что Ани Лорак впечатлила поклонников нежным образом со съемок клипа на новую лирическую композицию.