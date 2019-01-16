"Одне на двох": Леся Нікітюк показала, з ким вирушила в Відень

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала кумедні відео і фото з аеропорту і літака

Популярна телеведуча Леся Нікітюк вирушила до Відня в компанії популярної співачки і учасниці Національного відбору конкурсу "Євробачення 2019" Тетяни Решетняк, вона ж Tayanna і Дзідзьо, котрого недавно жорстоко і з наслідками побили.

Знаменитість показала кадри з київського та австрійського аеропорту, а також поділилася роликом про те, як проводить час в літаку разом з подругою-артисткою.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У VIP-зоні українського аеропорту дівчата вирішили перекусити і навіть взяли одну страву на двох А ось в салоні літака вони надали перевагу міцним напоям "для розширення судин", як прокоментувала Леся.

Фото: Леся Нікітюк і Tayanna (instagram.com/lesia_nikituk)

В аеропорту Відня творча компанія залюбки виспівувала знаменитий хіт I Believe I Can Fly. Пізніше Нікітюк показала знімок з ліфта готелю, на якому красується в лосинах і яскравій короткій шубці.

Фото: Леся Нікітюк і Tayanna (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Нікітюк і Tayanna (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітю відпочила з друзями в Буковелі. Вона каталася на лижах і не упустила можливості заглянути в місцеву лазню, де зробила кілька знімків у купальнику. Після повернення до Києва "богиня лижних трас" одразу ж приступила до роботи.

До речі, в пресі з'явилася інсайдерська інформація про те, що Леся Нікітюк має намір розірвати заручини зі своїм нареченим через завантаженості на роботі. Зараз ведучій надходить багато пропозицій, до того ж, вона починає випуск власного проекту про подорожі.

Відео: РБК-Україна