ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Одне на двох": Леся Нікітюк показала, з ким вирушила в Відень

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2019 - 08:00
"Одне на двох": Леся Нікітюк показала, з ким вирушила в Відень
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала кумедні відео і фото з аеропорту і літака

Популярна телеведуча Леся Нікітюк вирушила до Відня в компанії популярної співачки і учасниці Національного відбору конкурсу "Євробачення 2019" Тетяни Решетняк, вона ж Tayanna і Дзідзьо, котрого недавно жорстоко і з наслідками побили.

Знаменитість показала кадри з київського та австрійського аеропорту, а також поділилася роликом про те, як проводить час в літаку разом з подругою-артисткою.

&quot;Одне на двох&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким вирушила в Відень

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У VIP-зоні українського аеропорту дівчата вирішили перекусити і навіть взяли одну страву на двох А ось в салоні літака вони надали перевагу міцним напоям  "для розширення судин", як прокоментувала Леся.

&quot;Одне на двох&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким вирушила в Відень

Фото: Леся Нікітюк і Tayanna (instagram.com/lesia_nikituk)

В аеропорту Відня творча компанія залюбки виспівувала знаменитий хіт  I Believe I Can Fly. Пізніше Нікітюк показала знімок з ліфта готелю, на якому красується в лосинах і яскравій короткій шубці.

&quot;Одне на двох&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким вирушила в Відень

Фото: Леся Нікітюк і Tayanna (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Одне на двох&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким вирушила в Відень

Фото: Леся Нікітюк і Tayanna (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітю відпочила з друзями в Буковелі. Вона каталася на лижах і не упустила можливості заглянути в місцеву лазню, де зробила кілька знімків у купальнику. Після повернення до Києва "богиня лижних трас" одразу ж приступила до роботи.

До речі, в пресі з'явилася інсайдерська інформація про те, що Леся Нікітюк має намір розірвати заручини зі своїм нареченим через завантаженості на роботі. Зараз ведучій надходить багато пропозицій, до того ж, вона починає випуск власного проекту про подорожі.

Відео: РБК-Україна

Леся Нікітюк "засвітила" білизну в прозорій сукні "Що тут такого?" Нікітюк розповіла про поцілунки з дівчатами
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся