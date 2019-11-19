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В одних лишь перчатках: Тина Кароль позировала полностью обнаженной

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Таким ярким образом певица анонсировала выход своего нового клипа

Обворожительная Тина Кароль устроила настоящий праздник своим поклонникам - сначала певица поделилась в сети горячими кадрами из новой фотосессии, на которых позирует в платье-ночнушке и без нижнего белья. Не успели фаны немного прийти в себя, как артистка выложила в своем Instagram новое пикантное фото, на котором и вовсе предстала полностю обнаженной!

Таким неординарным образом Кароль анонсировала выход своего нового клипа на песню "Иди на жизнь", премьера которого состоится в четверг, 21 ноября - одновременно на YouTube-Канале Тины Кароль и музыкальном канале М1.

На снимке Тина запечатлена в одних лишь высоких перчатках со стразами от FROLOV. Дерзкий и одновременно нежный образ дополнили нюдовый макияж и красивая укладка. Певица сидит на полу, сложив руки и ноги таким образом, чтобы прикрыть самые пикантные места.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фанаты принялись активно поздравлять любимую артистку и осыпать ее комплиментами. Также они отметили, что с огромным нетерпением ждут новую видеоработу от Кароль.

  • Нереально крута
  • Ноги бомба
  • ну почему ты такая красивая????
  • Какая прекрасная
  • Слишком шикарная
  • Тина гарнюня
  • Красотаааа
  • Ждём премьеру
  • Ух...горячоо
  • очуметь можно
  • Супер! Тина так хороша!
  • Отличный образ
  • Мне кажется я не выживу, пока буду ждать клип, сидя в школе
  • Счастливый четверг

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль трогательно поздравила сына Вениамина с днем рождения - ему исполнилось 11 лет.

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