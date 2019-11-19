В одних лишь перчатках: Тина Кароль позировала полностью обнаженной

Обворожительная Тина Кароль устроила настоящий праздник своим поклонникам - сначала певица поделилась в сети горячими кадрами из новой фотосессии, на которых позирует в платье-ночнушке и без нижнего белья. Не успели фаны немного прийти в себя, как артистка выложила в своем Instagram новое пикантное фото, на котором и вовсе предстала полностю обнаженной!

Таким неординарным образом Кароль анонсировала выход своего нового клипа на песню "Иди на жизнь", премьера которого состоится в четверг, 21 ноября - одновременно на YouTube-Канале Тины Кароль и музыкальном канале М1.

На снимке Тина запечатлена в одних лишь высоких перчатках со стразами от FROLOV. Дерзкий и одновременно нежный образ дополнили нюдовый макияж и красивая укладка. Певица сидит на полу, сложив руки и ноги таким образом, чтобы прикрыть самые пикантные места.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фанаты принялись активно поздравлять любимую артистку и осыпать ее комплиментами. Также они отметили, что с огромным нетерпением ждут новую видеоработу от Кароль.

Нереально крута

Ноги бомба

ну почему ты такая красивая????

Какая прекрасная

Слишком шикарная

Тина гарнюня

Красотаааа

Ждём премьеру

Ух...горячоо

очуметь можно

Супер! Тина так хороша!

Отличный образ

Мне кажется я не выживу, пока буду ждать клип, сидя в школе

Счастливый четверг

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль трогательно поздравила сына Вениамина с днем рождения - ему исполнилось 11 лет.