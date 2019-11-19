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Просто невероятная: Тина Кароль завела сеть горячими фото без белья

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.11.2019 - 10:57
Просто невероятная: Тина Кароль завела сеть горячими фото без белья
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица покорила фанатов новой откровенной фотосессией

Украинская поп-дива Тина Кароль не устает восхищать и поражать своих поклонников эффектными и соблазнительными образами - певица каждую неделю блистает в новом шикарном наряде в эфире Танцев со звездами, а также делится кадрами из откровенных фотосессий в сети. Вот и на этот раз артистка показала снимки из новой пикантной съемки, которыми не на шутку завела сеть!

Горячие фотографии Тина опубликовала на своей странице в Instagram. Исполнительница позировала в откровенном платье с бельевом стиле салатового цвета, при этом она не стала надевать под него нижнее белье. Также она обошлась без обуви и снималась босиком.

Дополняют эффектный образ красивый макияж и уложенные легкими волнами волосы Кароль.

Певица принимала томные и жаркие позы - к примеру, она позировала, сидя на полу и откинув голову на стоящий рядом стул. Тина чувственно приоткрыла губы и касается рукой своей груди.

Просто невероятная: Тина Кароль завела сеть горячими фото без белья

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На других кадрах звезда пронзительно смотрит на камеру.

Просто невероятная: Тина Кароль завела сеть горячими фото без бельяПросто невероятная: Тина Кароль завела сеть горячими фото без белья

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Жаркие фото быстро набрали множество лайков и вызвали бурную реакцию подписчиков артистки в комментариях. Взбудораженные фанаты засыпали Кароль восхищенными отзывами, отмечая ее нереальную красоту и сексуальность.

  • Секси мать
  • Тина Григорьевна,что вы творите?) Вы же ходячий огонь...Испепеляете одним взглядом
  • Офигеть как красивая
  • Ты тут другая, никак на других фото, взгляд другой
  • Hot
  • Ого, Тина Кароль, вы Тигрица просто
  • вау, какая красивая, очень
  • Любимая зайка
  • Бомбіта сеньйоріта
  • Боже мой..несите огнетушитель
  • Нереальный кадр, сногсшибательная
  • Афродита
  • Тина, вы очень красивая
  • вызывайте пожарных, будем меня тушиить
  • Дикая львица ты наша царица

Просто невероятная: Тина Кароль завела сеть горячими фото без белья

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль трогательно поздравила сына Вениамина с днем рождения - ему исполнилось 11 лет.

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