"Я боюсь, я дрожу": Тина Кароль призналась в своем самом главном страхе

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица отметила, что старается бороться со своей фобией

Тина Кароль умеет поражать своих поклонников - к примеру, недавно певица предстала в необычном образе дерзкой хулиганки с короткой стрижкой в эфире шоу Танцы со звездами 2019. А в новом интервью "Светской жизни" артистка откровенно призналась, чего она боится больше всего в жизни.

По словам Тины, она невероятно боится высоты. При этом во время концертов ей нередко приходится сталкиваться с этим страхом лицом к лицу - так, во время своего выступления на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" она поднялась на много метров над зрительным залом. При этом исполнительница была на каблуках и без страховки.

"Для меня это самый большой страх. Невероятно страшно петь, находиться на высоте и еще и быть артистом", – рассказала Кароль.

Видео: (youtube.com/Світське життя)

Также звезда призналась, как преодолевает свою фобию - певица считает, что со страхом нужно бороться.

"Я иду навстречу своим страхам. Я боюсь, я дрожу, я знаю, что сейчас будет ответственно, но если я это не буду делать, то не смогу побороть свой страх", – отметила Тина.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль рассказала об экстремальной фотосессии в каньоне Антилопа в США. Певица призналась, что ей пришлось для красивых кадров работать в невероятной жаре, она еще лицом к лицу столкнулась с ядовитой змеей и скорпионами. Артистка столкнулась с гремучей змеей и чудом избежала нападения, замерев на месте.

"Меня спасло то, что я просто замерла, ожидая прохладную воду. Я не двигала ни руками, ни ногами, и поэтому она не напала на меня. Затем я изо всех сил бежала", - призналась певица.