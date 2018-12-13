"Одесская Барби" дала советы, как эффективно войти в Новый год

Фото: Валерия Лукьянова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Девушка советует заняться внешностью и поставить цели

Известная украинская модель и бьюти-блогер, которую многие знают как "одесскую Барби", Валерия Лукьянова решила обсудить с подписчиками тему подготовки в Новому году. На своей странице в Instagram девушка поделилась 8 советами, среди которых как те, что касаются внешнего вида, так и саморазвития.

Для начала Валерия призывает не откладывать все на потом и улучшить свою внешность.

"8 важных советов для правильного и эффективного вхождения в Новый Год!

1. Не откладывайте изменения. Меняться надо сейчас, не ждите НГ, начинайте мгновенно. Опирайтесь на волну мотивации только в первый момент, и помните что она не длится долго, и когда она отхлынет, вы должны попасть в Поток. Работа над собой должна начать приносить вам удовольствие .



2 Займитесь внешностью. Посмотрите в зеркало. Если вы не радуетесь своему отражению, и не улыбаетесь самому себе в восхищении, тогда вы можете представить, как на вас реагируют другие. Вы должны нравиться себе. Поставьте цель и спланируйте, что вы хотите изменить в себе. Внешний вид ничто иное как зеркало внутреннего состояния. Я не верю в силу великих мудрецов, которые не могут контролировать свой аппетит и следить за своей внешностью, которая может вызывать отвращение или жалость. Почти в 100 процентов случаев это говорит об отсутствии силы воли и только подчеркивает дисбаланс, который существует внутри. ( Обратное утверждение неверно, я никогда не доказывала, что прекрасная внешность гарантирует чудесный внутренний мир.) Как правило она может быть например лишь продуктом молодости, но пройдет немного времени, и ваша внутренняя сущность отразится на внешнем", - пишет Лукьянова.

Фото: Валерия Лукьянова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Также она не забыла и об уходе - по словам блогера, "о молодости нужно думать еще будучи подростком. Пользоваться ухаживающей косметикой, питать кожу, выбирать правильные продукты, приучать себя к дисциплине. Дисциплина работает лучше, чем мотивация".

Далее идут правила, касающиеся окружения человека и его внутреннего мира.

"4. Уберите из окружения людей, которые тянут вас вниз. Невозможно сделать рывок и совершить скачок в принципиально новую парадигму, пока вы окружены неудачниками и не успешными ограниченными людьми, оказывающими на вас влияние своим разрушающим примером. Если же эти люди ваши родственники сведите общение к самому допустимому приличиями минимуму. С остальными лучше решительно и безболезненно порвать. И любой ценой, хотя бы виртуально найдите людей близких вам по Духу.

5. Разбейте вашу жизнь в разумной пропорции на 5 сфер, условно это -



1 внешность, здоровье, фигура

2 самообразование и поиск путей развития

3 созидательный конструктивный труд

4 духовность, медитация

5 общение в кругу вдохновляющих и сильных людей

Фото: Валерия Лукьянова (instagram.com/valeria_lukyanova21)



6. Важно!!! Все изменения должны быть измеряемы. После моего последнего вебинара, в рамках индивидуальной работы по постановке аскез, обетов и быстрому достижению целей с участниками я заметила, что большинство ставят себе задачи из разряда обтекаемых, например - "стать лучше, духовно развиваться, начать читать книги, заняться фигурой, питанием".

В моем понимании измерения должны быть например такими -

1 прочитать 100 книг,

2 пройти 20 уроков такого-то курса,

3 выучить 300 новых слов иностранного языка,

4 каждую неделю выполнять 5-6 тренировок по 8 суперсетов, 15 повторений. ( даже задача проводить 1 час каждый день в спортзале звучит неправильно, т к в зале можно ничего не делать, мы часто можем наблюдать как девушки растягиваются сидят в телефоне всю тренировку) .

7. Цели должны быть глобальными, быстрыми и неотвратимыми. Опять же в рамках индивидуальной работы я иногда вижу что люди пишут такую цель например найти - 5 000 рублей, накопить через 2 года на поездку в санаторий, через 10 лет возможно переехать в другую страну. Но это не может быть Великой целью. Хочешь попасть в забор - целься в небо, хочешь попасть в небо, целься в космос! Если вы строите планы по захвату мира, то когда вы начнете их реализовывать вы как минимум станете хотя бы очень обеспеченным человеком, а все ваши помыслы будут направлены еще выше", - вещает модель.

Фото: Валерия Лукьянова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Напоследок она предлагает все время заниматься чем-то полезным.

"8. Совмещайте различные виды полезной деятельности. Пусть ваш отдых будет просто сменой активности. А кое-что можно делать и одновременно.

Как в моем проекте - Чтение- Бег - Саморазвитие. Когда мы во время физических нагрузок приучаемся слушать полезные аудио лекции, причем на ускоренной перемотке, заставляя мышление ускоряться в разы. Не позволяйте вакууму заполнять вашу жизнь, в ней не должно быть место инфо шуму ( чтение светских новостей, тв, и small talk, пустые беспредметные разговоры с обывателями, развлекатльный контент ютуба). Есть специальные программы, позволяющие блокировать ненужные сайты и приложения, используйте их", - подытожила Лукьянова.

Фото: Валерия Лукьянова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

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