"Оденься": обнаженный торс Влада Ямы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Артист продемонстрировал, как он выглядит после душа

Украинский танцор, а также судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", который высказал мнение о конфликте с Лесей Никитюк, Влад Яма выложил на своей страничке в Instagram фото обнаженного торса.

"Доброе утро", - лаконично подписал снимок Влад. На фото танцор предстал в одном лишь полотенце.

Фото: (instagram.com/vladyama_official/)

Пользователи неоднозначно восприняли снимок Ямы. Некоторые признали, что у Влада красивое тело, другие начали сравнивать его с Кошевым и Стейтемом:

Скриншот комментариев: (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, что Влад Яма показал архивный снимок с "двойником" Потапа.

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Кстати, жена Влада Ямы призналась, на что ее "вдохновила" Оля Полякова.

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