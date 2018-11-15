ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Оденься": обнаженный торс Влада Ямы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей

Lite » Звезды 15.11.2018 - 16:15
"Оденься": обнаженный торс Влада Ямы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Артист продемонстрировал, как он выглядит после душа

Украинский танцор, а также судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", который высказал мнение о конфликте с Лесей Никитюк, Влад Яма выложил на своей страничке в Instagram фото обнаженного торса.

"Доброе утро", - лаконично подписал снимок Влад. На фото танцор предстал в одном лишь полотенце.

&quot;Оденься&quot;: обнаженный торс Влада Ямы вызвал неоднозначную реакцию у пользователейФото: (instagram.com/vladyama_official/)

Пользователи неоднозначно восприняли снимок Ямы. Некоторые признали, что у Влада красивое тело, другие начали сравнивать его с Кошевым и Стейтемом:

&quot;Оденься&quot;: обнаженный торс Влада Ямы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей

Скриншот комментариев: (instagram.com/vladyama_official)

&quot;Оденься&quot;: обнаженный торс Влада Ямы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей

Напомним, что Влад Яма показал архивный снимок с "двойником" Потапа.

Также мы писали, что Иракли Макацария покорил роскошным торсом на Танцах со звездами.

Кстати, жена Влада Ямы призналась, на что ее "вдохновила" Оля Полякова.

Видео: Танці з зірками 2018 - официальная презентация

Новости Украины Влад Яма
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь