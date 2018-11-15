"Одягнися": оголений торс Влада Ями викликав неоднозначну реакцію у користувачів

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Артист продемонстрував, як він виглядає після душу

Український танцюрист, а також суддя телевізійного проекту "Танці з зірками", який висловив думку про конфлікт з Лесею Нікітюк, Влад Яма виклав на своїй сторінці в Instagram фото оголеного торсу.

"Доброго ранку", - лаконічно підписав знімок Влад. На знімку танцюрист постав в одному лише рушнику.

Фото: (instagram.com/vladyama_official/)

Користувачі неоднозначно сприйняли знімок Ями. Деякі визнали, що у Влада гарне тіло, інші почали порівнювати його з Кошевим і Стейтемом:

Скріншот коментарів: (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, що Влад Яма показав архівний знімок з "двійником" Потапа.

Також ми писали, що Іраклі Макацарія підкорив розкішним торсом на Танцях з зірками.

До речі, дружина Влада Ями зізналася, що її "надихнула" Оля Полякова.

Відео: Танці з зірками 2018 - офіційна презентація