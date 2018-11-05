"Вы похитили мое сердце": Иракли Макацария покорил роскошным торсом на Танцах со звездами

Видео: Иракли Макацария и Яна Заец - Фламенко (youtube.com/Танці з зірками)

В воскресенье, 4 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели одиннадцатый выпуск шоу Танцы со звездами 2018, темой которого стал "Карнавал. Танцы народов мира". Экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария в очередной раз восхитил зрителей и даже судей не только своим танцем, а и физической формой.

Вместе с партнершей Яной Заяц они погрузили зрителей в страстное фламенко в Испании. Во время выступления Иракли сорвал с себя рубашку и обнажил торс, вызвав тем одобрительные крики из зала.

Фото: Иракли Макацария и Яна Заец (instagram.com/maqatsa)

Судьи высоко оценили танец пары и поставили им максимальное количество баллов - 30.

"Я получил огромное эстетическое удовольствие! У меня мурашки, это было очень горячо! Брависсимо!" - сказал MONATIK.

Екатерина Кухар, которая известна своей строгостью к участникам шоу, на этот раз осталась довольной. Она даже призналась, что не отказалась бы побывать на месте Яны Заец.

"Вы сегодня бесцеремонно похитили мое сердце. Это было лучшее фламенко от непрофессионального танцора, которое я когда-либо видела. Но вы нарушаете все правила шоу, ведь танцует два профессионала. В прошлом эфире вы попали в зону риска и решили воспользоваться запрещенным приемом - обнажить свой роскошный торс. На месте Яны, конечно же, хотели бы оказаться многие женщины. И, возможно, даже и я", - прокомментировала выступление Иракли балерина.

Фото: Иракли Макацария и Яна Заец (instagram.com/maqatsa)

"За один такой танец вам должны были бы дать испанское гражданство", – отметил Влад Яма.

Иракли опубликовал несколько фото с эфира в своем Instagram, призвав подписчиков поделиться своим мнением о выступлении.

"Ну и как вам испанский танец фламенко в исполнении грузина и украинки? Фламенко - это бешеные страсть и ритм! Это движение и сумасшедшие эмоции! Кажется, мои ноги уже двигались в такт сами по себе - не удивительно, после стольких то часов тренировок. Мы очень хотели зажечь этот зал, и, надеемся, у нас это получилось", - написал Макацария.

Фото: Иракли Макацария и Яна Заец (instagram.com/maqatsa)

В комментариях фолловеры отметили, что танец был очень горячим и подарил бурю эмоций, а пара Иракли и Яны должна победить в проекте.

Скриншот комментариев (instagram.com/maqatsa)

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования стало известно, какая пара покинула проект после 11 эфира.

Напомним, ранее мы писали, что на проекте Танцы со звездами еще одна участница получила травму.

Видео: РБК-Украина