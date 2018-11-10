Влад Яма показал архивный снимок с "двойником" Потапа

Фото: (instagram.com/vladyama_official)

Поклонники считают, что маленький Влад очень похож на своего отца

Главный хореограф Украины, судья и многократный участник "Танцев со звездами" Влад Яма накануне нового эфира легендарного танцевального шоу показал архивный снимок с одной из первых партнерш на паркете. Поклонники отметили, что девочка очень похожа на известного украинского артиста Потапа. Снимок опубликован на странице Влада Ямы в Instagram.

Фото: (instagram.com/vladyama_official)

Под снимком он написал: " Я считаю это мощно".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/vladyama_official

Поклонники отметили необычайное сходство маленького Влада Ямы с его отцом, а вот его партнерша им напомнила украинского рэп-исполнителя Алексея Потапенко.

"Девушка слева на Потапа похожа, не в обиду)", "Ностальгия)))", "Я дико извиняюсь, но мне одной кажется, что девочка сильно похожа на Потапа?", "Партнерша уже тогда знала, как нужно губки складывать", "Вы здесь копия отец!", "Это вы с Потапом?", "Влад еще с волосами))))", "Такой и остался, почти ни чуть не изменился... Подрос, постройнел и опыта добавилось...", — пишут фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/vladyama_official

Напомним, что Кароль, Бабкин и Гайтана выйдут на паркет.

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Видео: (video.rbc.ua)