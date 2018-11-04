"Лед тронулся" жена Влада Ямы призналась, на что ее "вдохновила" Оля Полякова (видео)

Видео: Влад Яма с женой (Youtube-канал/Светская жизнь)

Супруга популярного украинского танцора Владислава Ямы Лилия Кудлай рассказала, что думает о новой песне Оли Поляковой. Об этом она рассказала Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Мы просто так проводим время. Танцуем Румбу и Джайв. Полякова очень вдохновила, поэтому может, завтра будет пасадобль. У Оли очень хорошая песня, там слова есть "лед тронулся, ты до меня дотронулся", - сказала она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

В то же время сам Влад Ямы подчеркнул, что думает о скандале с телеведущей Лесей Никитюк.

"Знаете, уже второй сезон у путешественников с танцами не складывается. Хотя народ их поддерживает. И она (Леся Никитюк – ред.) на это заслуживает, не считая технических проблем", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Напомним, что Влад Яма показал, как выглядел в юности. На снимках у Влада Ямы видна густая роскошная шевелюра и естественная форма бровей. На трех из шести снимков артист изображен без волос.

Мы писали, что Влад Яма рассказал, о каком подарке мечтает на день рождения. Кроме того, судья нового сезона "Танцев со звездами" рассказал, что всегда очень волнуется перед эфирами, потому что это для него что-то особенное.

А также о том, что Влад Яма ответил на грубость Леси Никитюк. Танцор сказал: "Я на этом шоу, чтобы говорить правду, а не только восхвалять наших участников просто за их присутствие на паркете. Я за то, чтобы оценивать их работу и прогресс.

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