"Желаю держаться": Настя Каменских поздравила украинцев с Новым годом

Видео: Настя Каменских поздравила украинцев с новогодними и рождественскими праздниками (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Как отпраздновать Новый год? Где провести зимние выходные и куда пойти в Киеве, чтобы создать себе уютное зимнее настроение? Что подарить близким, друзьям и детям на праздники? Над такими вопросами украинцы задумываются все чаще, чем ближе праздники.

Тем временем звезды также готовятся к праздникам. Кто-то выбирает новогодний наряд, потому что будет работать на корпоративах, а кто-то из артистов планирует отдых за границей.

В перерыве между записью новогодней программы "Квартала 95" RBC-Lite удалось пообщаться с Настей Каменских. Она пришла в столичный дворец "Украина", чтобы принять участие в съемках "Квартала".

NK эксклюзивно поздравила читателей RBC-Lite с новогодними праздниками.

"Слушать хорошую украинскую музыку"

По словам Насти Каменских, сейчас Украина переживает не лучшие времена, поэтому, прежде всего, пожелала всем иметь силы и держаться.

Также она пожелала слушать хорошую украинскую музыку, которая вдохновляет и ободряет.

Фото: Настя Каменских (РБК-Украина)

"Сейчас Украина переживает очень тяжелые времена, поэтому я желаю держаться, стараться просто работать. Слушать хорошую украинскую музыку, которая все-таки помогает как-то себя подбадривать. Ну и, конечно, чтобы все наши мечты, все, о чем мечтаем мы, украинцы, все сбылось у нас!" - с такими словами обратилась к украинцам артистка.

А как сама звезда будет праздновать Новый год? Как оказалось, она, как и большинство украинских артистов, встретит 2019-й на работе. У нее в новогоднюю ночь будет концерт.

"Я готовлюсь. На Новый год я буду в Киеве. У меня будет концерт, а потом я буду со своей семьей немножечко сидеть", - поделилась она.

Напомним, ранее Настя Каменских в странном образе появилась на съемках Х-фактора.

Также Настя Каменских поделилась необычной новогодней историей, которая поразила украинцев.

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