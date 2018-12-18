Відпочинок для всієї родини: головні зимові розваги на ВДНГ у Києві

Відео: У Києві відкрилася "Зимова Країна на ВДНГ" (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)
Справжня передноворічна атмосфера приходить в місто тоді, коли його починають прикрашати і готуватися до свят. А ще – коли з'являються справжні новорічні розваги.
Впродовж останніх кількох тижнів Київ стає все більш святковим. Так, вже четвертий раз у столиці відкрили найбільший міський парк розваг "Зимова Країна на ВДНГ".
Ця масштабня зимова подія добре знайома киянам: тільки в минулому році парк розваг відвідали понад 530 000 гостей. Це дозволило заходу стати найбільш масштабною подією в Україні, а за популярністю парк розваг вже обігнав не тільки новорічні та різдвяні локації в Києві, але і навіть найбільші літні фестивалі, які проводяться в Україні.
Більшість локацій парку відкриті з 10.00 до 21.00. Купити квиток на кожну з локацій можна прямо на вході. Також можна скористатися послугами квиткового оператора karabas.соm. Організатори також задумали для гостей комплексний вхідний квиток вартістю 390 грн.
Купивши такий квиток, можна відвідати і каток, і тюбінгові гірки, і "Замок крижаних скульптур". Крім того, можна всією сім'єю сходити в резиденцію легендарної фабрики ялинкових іграшок "Клавдієве" і відвідати виставку старожитностей "Льодовиковий період".
Такий квиток – максимально вигідна пропозиція: він дає можливість обійти за день головні локації парку за помірну ціну.
Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (прес-служба)
На даний момент у парку на ВДНГ для відвідувачів доступні такі розваги:
Фабрика ялинкових іграшок "Клавдієве". Це унікальна та дуже красиво оформлена резиденція знаменитого в Україні виробництва новорічних іграшок та прикрас. Тут можна не тільки побачити всі етапи виробництва ялинкових іграшок, але й самому спробувати зробити таку саму іграшку.
У цій резиденції працює невелика лавка новорічних прикрас, в якій іграшки на ялинку або ж на подарунок друзям і близьким можна придбати за доступною "фабричною" ціною, яка буде точно нижчою, ніж в інших місцях в Києві.
Фото: У парку розваг "Зимова Країна на ВДНГ" - маса цікавих локацій (прес-служба)
"Замок крижаних скульптур". Тут цього року оселилися казкові герої мультфільмів української студії Animagrad (Мавка, її наречений Лукаш і їх друзі - Котожабик Квусь, Водяний і Лісовик; кмітлива Ескімоска; хоробрий Руслан і його наречена Міла, веселий Хом'як Вінницький, а також безліч інших казкових істот).
Під час відвідування цієї крижаної експозиції можна не тільки зробити фото з унікальними і красивими крижаними фігурами, але і вдосталь накататися на 20-метровій крижаній гірці, яка знаходиться в цьому ж місці. До речі, безлімітне катання вже включене у вартість вхідного квитка;
Фото: "Зимова Країна на ВДНГ" (прес-служба)
Унікальна експозиція доісторичних істот "Льодовиковий період". Справді незвичайне і важливе місце, яке припаде до душі і дітям, і дорослим! Тут можна не тільки побачити тварин, які населяли Землю понад 1000 років тому, але і дізнатися про них багато цікавих фактів. А також - подивитися цікавий освітній фільм;
Тюбінгові "Драйвові гірки". З них можна з'їжджати завдяки зручним тюбам і унікальному покриттю. Завдяки цьому з них можна навіть спускатися в безсніжну погоду: ці гірки все одно будуть працювати і ковзати, приносячи радість гостям парку. Працює кілька гірок для дорослих і підлітків, а також для зовсім маленьких.
Головний казковий будиночок сезону – "Резиденція Діда Мороза". У цій резиденції казкові ельфи демонструють маленьким відвідувачам дивовижне шоу, разом з дітками активно грають у сніжки та інші веселі ігри, а справжній Дід Мороз вислуховує найзаповітніші побажання щодо подарунків під ялинку і мрій на наступний рік. Він сам особисто вручає солодкі подарунки кожній дитині;
Фото: Головний казковий будиночок сезону – "Резиденція Діда Мороза" (прес-служба)
Святковий ярмарок "Корпорація подарунків". На ярмарку гості парку можуть знайти подарунки для всіх членів сім'ї або друзів, взяти участь у цікавих майстер-класах для всієї сім'ї і в безпрецедентній акції з видачі безкоштовних подарунків від Omni Campus, заповнивши просту форму на сайті;
Дитячі квести з доповненою реальністю "Будинок інтерактивних пригод" і веселі квести від "Квестманії";
Новорічні вистави для найменших у Театрі Маріонеток. Ці події можуть відвідувати діти у віці починаючи від 3х років;
Спеціальна кінопрограма новорічних фільмів в сферичному кінотеатрі "Телепорт 360";
Один з найбільших і романтичних ковзанок столиці. Кататися на цій ковзанці можна або у своїх ковзанах, або взяти їх на прокат. На території ковзанки діє тепла роздягальня, кафе з ароматними гарячими напоями та камера схову. Катання – для всіх безлімітне: якщо ви купили квиток тільки один раз, то можете провести на ковзанці весь день.
Фото: Парк розваг на ВДНГ - прекрасне місце для дітей та дорослих (прес-служба)
Унікальна тропічна ферма "Планета Метеликів", де можна помилуватися унікальними видами денних і нічних метеликів і де навіть взимку панує температура не менше +25 градусів;
Робоцентр "Країна роботів". Тут відвідувачів чекає унікальна виставка трансформерів, шоу дронов і гри з справжніми роботами;
Контактний зоопарк Animal Park;
Галерея 3D картин "Трик Арт";
Мотузковий і качельный парки;
Нова новорічна казка Winterra
Атракціони та багато іншого.
Зігрітися, смачно та недорого перекусити можна на теплому фудкорті "Баварський двір" (тут облаштували безкоштовний вай-фай, щоб ви могли завантажити свої новорічні селфі). Є також кілька інших місць, де можна ситно поїсти.
Танці від веселих аніматорів, тематичний фотозони, розіграш подарунків та призів а також концерти – все це чекає на гостей парку.
Фото: Відвідати локації парку розваг на ВДНГ можна буде до 10 березня (прес-служба)
Парк розваг "Зимова Країна на ВДНГ" буде працювати весь зимовий сезон до 10 березня. Діють спеціальні вигідні пропозиції для шкіл і групових экскурссий.
Вхід на територію парку — вільний.
З більш детальною інформацією про всі локації можна ознайомитися на офіційному сайті vdng.ua або приєднавшись до заходу на сторінці в Facebook.
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