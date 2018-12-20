Атмосфера Різдва і "Фантастичні звірі": яку книгу подарувати дитині на Новий рік

Фото: Підбірка книг для дітей (колаж РБК-Україна)

Подарунок для дитини вибирати непросто. Захоплюючі й пізнавальні книги допоможуть порадувати малечу на зимові свята

Все менше часу лишається до зимових свят. Що подарувати на Новий рік дитині, як влаштувати справжню казкову атмосферу Нового року й Різдва для сина або доньки? Сучасних дітей важко здивувати. Але книжки залишаються бажаним подарунком, бо цукерки закінчуються, а іграшки – ламаються.

RBC-Lite пропонує п’ять варіантів видань, які неодмінно сподобаються маленьким читачам. Ці книги для діток на будь-який смак точно не дадуть засумувати під час зимових канікул!

Фото: Подарунки для дітей на новорічні свята (unsplash.com)

Доктор Сьюз: "Про Грінча, який украв Різдво"

В Україні Грінча знають як героя мультиків і фільмів, але насправді він – персонаж, якого ще у 1950-х роках вигадав Теодор Гейзель, він же доктор Сьюз, талановитий художник і популярний письменник. Віршована історія про самотню істоту, що живе поруч з містечком Хтовіль, вийшла 1957 року й відразу стала надзвичайно популярною.

Грінч – злий та заздрісний, він хоче зіпсувати "хтовільцям" Різдво, бо ненавидить сміх і співи. Разом зі своїм бідненьким песиком він вирушає в місто й цупить все, що, на його думку, уособлює свято. Ялинки, подарунки, наїдки, навіть шкарпетки з камінів – все опиняється в санчатах Грінча.

Фото: Доктор Сьюз: "Про Грінча, який украв Різдво" (#книголав)

Але наступного ранку він чує радісний сміх і гамір. У місті веселощі, бо Різдво – це щось більше за подарунки… Свою кумедну й водночас мудру історію доктор Сьюз писав як критику комерціалізації свята. Але для маленьких читачів важливо те, що ця книжка сповнена гумору та хорошого настрою.

"Про Грінча, який украв Різдво" увійшла до рейтингів "100 найкращих ілюстрованих книжок" за версією School Library Journal та "100 найкращих дитячих книжок" Національної асоціації освіти США.

Аннетт Армгейн, Катаріна Е.Фольк: "Гість на Різдво"

Жив собі ведмедик, який мріяв відсвяткувати Різдво, але завжди спав, коли приходило свято. Але якось сталося так, що він залишився без барлогу. Ой, як же здивувалися інші звірі, побачивши ведмедика!

Чесно кажучи, вони не дуже зраділи його появі й відразу почали вигадувати усілякі нісенітниці, боятися й лякати інших. Але ж попереду чудове свято. Не відзначати ж його на самоті!

Фото: Аннетт Армгейн, Катаріна Е.Фольк: "Гість на Різдво" (Vivat/yakaboo.ua)

Ведмедик почав писати запрошення, різьбити, готувати. Головне – не забути ялинку. Принісши зелену красуню додому, він з подивом помітив, що у вітті є крихітне білченя.

Малятко так багато усього чуло про злого ведмедя, що не тямило себе від страху й боялося поворухнутися, тому великий звір подумав, що то ялинкова прикраса, яку він змайстрував та й забув.

Фото: Аннетт Армгейн, Катаріна Е.Фольк "Гість на Різдво" (Vivat)

Приготування закінчилися, але ніхто так і не прийшов в гості. Ведмідь заплакав, а білченя з подивом спостерігало. Малятко зістрибнуло з ялинки, ставши першим гостем ведмедика…

Це - добра, мила книжка з історіями про дружбу.

Фото: Аннетт Армгейн, Катаріна Е.Фольк "Гість на Різдво" (Vivat)

Зої Бейзер і Джо Шарп: "Навколо світу з Інгридиками. Атлас смаків"

Команда інгридиків, до якої увійшли морквинка Лексі, знавчиня овочів, холодильник Бентлі, майстер зберігання їжі, томат Шеф, їхній головний, та інші запрошують читачів у подорож захопливим світом кулінарії.

Книжку поділено на континенти. На кожному з них обрано кілька країн та їхні традиції приготування їжі, культивування тих чи інших рослин, виготовлення продуктів, свят тощо.

Фото: Зої Бейзер і Джо Шарп "Навколо світу з Інгридиками. Атлас смаків"(#книголав)

Щоб було легше й цікавіше засвоїти прочитане, у виданні є покрокові рецепти, за якими можна готувати самостійно, або разом із батьками.

Мексиканські гострі вуличні загортанці, сирно-цибулевий пиріг із Британських островів, тайська овочева веселка та ще багато екзотичних страв підкоряться тим, хто не боїться експериментів на кухні.

Олег Промахов: "Видатні українці. Ігор Сікорський"

Постать, яку знають у всьому світі. Великий винахідник і піонер авіабудування ‒ Ігор Сікорський є тією постаттю, яку можна сміливо називати національною гордістю.

Книжка із серії "Видатні українці" є його белетризованою біографією. Текст читається доволі легко, створюючи максимально повний, наскільки це можливо в умовах орієнтації на дитячу читацьку аудиторію, портрет особистості.

Фото: Олег Промахов: "Видатні українці. Ігор Сікорський" (ІРІО)

Автор починає з ранніх років Сікорського, описує побут його заможної родини, розповідає про батьків, старшу сестру. Дитинство хлопчика було щасливим. Підтримка сім’ї надихала й заохочувала.

У юного Ігоря з’явилася мрія – покращити життя людей за допомогою винаходів. Одного дня на родинній нараді було вирішено, що Ігор поїде на навчання до Парижа…

Сторінка за сторінкою читачі дізнаватимуться подробиці цікавої долі чоловіка, завдяки якому людство отримало крила.

Фото: Книгу вирізняють цікаві ілюстрації (ipio-books.com)

Джоан Ролінґ: "Фантастичні звірі і де їх шукати"

Ілюстрованому виданню, над яким працювала художниця Олівія Ломенек Ґілл, будуть раді фанати поттеріани будь-якого віку.

"Фантастичні звірі і де їх шукати" ‒ це довідник-енциклопедія, який склав Ньют Скамандер: незвичний, але дуже талановитий чарівник.

Фото: Джоан Ролінґ: "Фантастичні звірі і де їх шукати" (А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га)

З книжки діти дізнаються, як поводяться та як виглядають фантастичні звірі й істоти, що зустрічаються на сторінках романів про Гаррі Поттера, а також не були згадані у пригодах хлопчика, який вижив. Василіск, фенікс, єдиноріг, кнізл, упир, фея та багато інших стали персонажами видання.

Джоан Ролінґ майстерно створює образ автора – Ньюта Скамандера. З його описів звірів відчутно, наскільки сильно Ньют ними захоплюється, як багато знає. Саме ця книжка надихнула письменницю й кінопродюсерів на продовження фільмів про світ чарівників.

Також ми підготували добірку книжок для дорослих на будь-який смак: Фредрік Бакман, Том Генкс, Кейт Фокс та інші автори не залишать вас байдужими.

Крім того, стало відомо, що в Києві знімають фільм "Чорний Ворон" за мотивами однойменної книги-бестселера Василя Шкляра.

Відео: У Києві завершують зйомки фільму "Чорний Ворон" за романом письменника Василя Шкляра (video.rbc.ua)