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"Спепляючий погляд": Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.06.2019 - 11:54
"Спепляючий погляд": Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка постала перед шанувальниками у досить стриманому образі

Українська поп-діва Тіна Кароль легко і невимушено експериментує зі стилем та іміджем. То постане перед шанувальниками на кокетливому фото в одній білизні, то зачарує елегантністю в лаконічному вбранні, то полонить луком у вишуканому костюмі або хуліганських образом в біло-рожевій перуці і срібних ботфортах. На свіжому знімку в Instagram співачка вирішила показати просту розкіш чітких ліній в галантному чорному вбранні, доповнивши його шовковою хусткою.

Тіна віддала перевагу суворому піджака: чіткий крій прямих ліній, дві кишені з боків і класичні лацкани. В руці вона тримає рожеву квітка. В макіяжі традиційно акцент зміщений на червоні губи – своєрідну візитну картку зірки. Проникливий погляд спрямований прямо в камеру.

Хоч підпис до світлини Тіна не залишила, зате її шанувальники завалили свою улюбленицю масою витончених компліментів.

&quot;Спепляючий погляд&quot;: Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

В коментарях фани артистки захопилися її багатогранністю і умінням завжди і у всьому виглядати бездоганно!

"Ви така красива і дуже чарівна!", "Справжня леді", "Погляд заворожує", "Обпалюючий душу погляд", "Королева!", "Чудово!", "Незвичайний, романтичний образ, вона все - таки НЕПЕРЕВЕРШЕНА!", "Багатогранна, як завжди - вчора сексі в білизна, сьогодні сама цнотливість. Вчора з чортиками в очах, сьогодні - поволока печалі", - писали фоловери.

&quot;Спепляючий погляд&quot;: Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою

&quot;Спепляючий погляд&quot;: Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою

&quot;Спепляючий погляд&quot;: Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою\&quot;Спепляючий погляд&quot;: Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою

&quot;Спепляючий погляд&quot;: Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою

&quot;Спепляючий погляд&quot;: Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою

&quot;Спепляючий погляд&quot;: Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/tina_karol)

До Речі, зараз Тіна Кароль знаходиться в США. У Лос-Анджелесі вона працює над новим музичним матеріалом і встигла записати пісні на голлівудській студії звукозапису в Каліфорнії.

Нагадаємо, що Тіна Кароль захопила відвертим постільною знімком в білизні.

Нагадаємо, Тіна Кароль полонила чуттєвим фото з атмосферної чорно-білій фотосесії.

Яка щаслива! Тіна Кароль підкорила променистим фото Сама ніжність: Тіна Кароль заворожила постільним знімком
Новини України Тіна Кароль
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