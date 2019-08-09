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"Обязательная акция": Леся Никитюк повеселила фото, которое должна сделать каждая "телочка"


Поклонники Никитюк с удовольствием подыграли ее юмору

Леся Никитюк не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз украинская телеведущая не только новый образ показала, но и повеселила своей прямотой и непринужденностью. 

Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала новое фото, на котором позирует в туалете! И если в сети подобные снимки уже давно считаются дурным тоном, но Лесю это нисколько не смущает! 

“Ребят, ну фото в туалете… это обязательная акция каждой телочки!!! Фоткались???” - подписала снимок Никитюк, обращаясь также к поклонникам. 

При этом в кадре телеведущая позирует в стильном платье-пиджаке черного цвета, которое оголяет одно плечо Никитюк. Платье декорировано массивными золотыми пуговицами. И кстати, наряд длины мини показывает длинные стройные ножки своей обладательницы. Как отметила Леся, прошлым вечером она посетила вечеринку в одном из столичных ресторанов-клубов. 

Леся Никитюк делает “традиционное” фото в туалете (фото: instagram.com/lesia_nikituk) 

Поклонники Никитюк поспешили прокомментировать ее фото и поддержать чувство юмора своей любимицы. 

  • “Ну, и не только телочек!)” 
  • “Или я не телочка, или отстала от жизни: нет такой фото у меня” 
  • “Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков! Удачи во всем, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни))” 
  • “Нет, не фоткались ни на унитазе, ни под ним, ни возле зеркала, ни возле умывальника, ни возле урны, никак))”
  • “В туалете фоткаться самый кайф, никто не видит))” 
  • “Мда, эта ответственная миссия именно для "телочек"
  • “Тема попы в туалете не раскрыта))” 
  • “Леся, Вы замечательны в любом антураже” 

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk 

Напомним, ранее Леся Никитюк заворожила красотами Украины на необычном фото. Отметим, что на данный момент ведущая активно снимается в новом проекте о путешествиях по Украине - "LeМаршрутка". Конечно же, телеведущая не пропускает такой возможности, и делится с поклонниками различными фото с поездки. 

А еще раньше Никитюк уже показывала забавное фото этого образа. Только тогда украинская телеведущая позировала в загоне с овцами!

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