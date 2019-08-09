"Обязательная акция": Леся Никитюк повеселила фото, которое должна сделать каждая "телочка"

Поклонники Никитюк с удовольствием подыграли ее юмору
Леся Никитюк не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз украинская телеведущая не только новый образ показала, но и повеселила своей прямотой и непринужденностью.
Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала новое фото, на котором позирует в туалете! И если в сети подобные снимки уже давно считаются дурным тоном, но Лесю это нисколько не смущает!
“Ребят, ну фото в туалете… это обязательная акция каждой телочки!!! Фоткались???” - подписала снимок Никитюк, обращаясь также к поклонникам.
При этом в кадре телеведущая позирует в стильном платье-пиджаке черного цвета, которое оголяет одно плечо Никитюк. Платье декорировано массивными золотыми пуговицами. И кстати, наряд длины мини показывает длинные стройные ножки своей обладательницы. Как отметила Леся, прошлым вечером она посетила вечеринку в одном из столичных ресторанов-клубов.
Леся Никитюк делает “традиционное” фото в туалете (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Никитюк поспешили прокомментировать ее фото и поддержать чувство юмора своей любимицы.
Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk
Напомним, ранее Леся Никитюк заворожила красотами Украины на необычном фото. Отметим, что на данный момент ведущая активно снимается в новом проекте о путешествиях по Украине - "LeМаршрутка". Конечно же, телеведущая не пропускает такой возможности, и делится с поклонниками различными фото с поездки.
А еще раньше Никитюк уже показывала забавное фото этого образа. Только тогда украинская телеведущая позировала в загоне с овцами!