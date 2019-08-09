"Обязательная акция": Леся Никитюк повеселила фото, которое должна сделать каждая "телочка"

Леся Никитюк не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз украинская телеведущая не только новый образ показала, но и повеселила своей прямотой и непринужденностью.

Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала новое фото, на котором позирует в туалете! И если в сети подобные снимки уже давно считаются дурным тоном, но Лесю это нисколько не смущает!

“Ребят, ну фото в туалете… это обязательная акция каждой телочки!!! Фоткались???” - подписала снимок Никитюк, обращаясь также к поклонникам.

При этом в кадре телеведущая позирует в стильном платье-пиджаке черного цвета, которое оголяет одно плечо Никитюк. Платье декорировано массивными золотыми пуговицами. И кстати, наряд длины мини показывает длинные стройные ножки своей обладательницы. Как отметила Леся, прошлым вечером она посетила вечеринку в одном из столичных ресторанов-клубов.

Леся Никитюк делает “традиционное” фото в туалете (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Никитюк поспешили прокомментировать ее фото и поддержать чувство юмора своей любимицы.

“Ну, и не только телочек!)”

“Или я не телочка, или отстала от жизни: нет такой фото у меня”

“Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков! Удачи во всем, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни))”

“Нет, не фоткались ни на унитазе, ни под ним, ни возле зеркала, ни возле умывальника, ни возле урны, никак))”

“В туалете фоткаться самый кайф, никто не видит))”

“Мда, эта ответственная миссия именно для "телочек"

“Тема попы в туалете не раскрыта))”

“Леся, Вы замечательны в любом антураже”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк заворожила красотами Украины на необычном фото. Отметим, что на данный момент ведущая активно снимается в новом проекте о путешествиях по Украине - "LeМаршрутка". Конечно же, телеведущая не пропускает такой возможности, и делится с поклонниками различными фото с поездки.

А еще раньше Никитюк уже показывала забавное фото этого образа. Только тогда украинская телеведущая позировала в загоне с овцами!