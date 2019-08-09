"Обов'язкова акція": Леся Нікітюк повеселила фото, яке повинна зробити кожна "теличка"

Шанувальники Нікітюк із задоволенням підіграли її гумору
Леся Нікітюк не перестає дивувати своїх шанувальників. На цей раз українська телеведуча не тільки новий образ показала, але і повеселила своєю прямотою і невимушеністю.
Так, на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала нове фото, на якому позує в туалеті! І якщо в мережі подібні знімки вже давно вважаються поганим тоном, але Лесю це аніскільки не бентежить!
“Ну фото в туалеті... це обов'язкова акція кожної телички!!! Фоткались???" - підписала знімок Нікітюк, звертаючись також до шанувальників.
При цьому в кадрі телеведуча позує в стильному платті-піджаку чорного кольору, яке оголює одне плече Нікітюк. Сукня декорована масивними золотими ґудзиками. І до речі, наряд довжини міні показує довгі стрункі ніжки своєї власниці. Як зазначила Леся, минулого вечора вона відвідала вечірку в одному зі столичних ресторанів-клубів.
Леся Нікітюк робить "традиційне" фото в туалеті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Нікітюк поспішили прокоментувати її фото і підтримати почуття гумору своєї улюблениці.
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк заворожила красотами України на незвичайному фото. Відзначимо, що на даний момент ведуча активно знімається в новому проекті про подорожі по Україні - "LeМаршрутка". Звичайно ж, телеведуча не пропускає такої можливості, і ділиться з шанувальниками різними фото з поїздки.
А ще раніше Нікітюк вже показувала кумедне фото цього образу. Тільки тоді українська співачка позувала у загороді з вівцями!