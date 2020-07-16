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В образе игривой блондинки: Наталья Могилевская выпустила новый яркий клип

Автор: Lite

Певица отметила, что песня "Белый самолет" - манифест для женщин

Украинская певица Наталья Могилевская недавно кардинально сменила имидж и стала блондинкой, а также призналась, что в ее жизни произошли изменения. А 16 июля артистка порадовала поклонников премьерой - она представила новый яркий клип на песню "Белый самолет". Отметим, что mood-видео снято в стилистике популярного в 90-е сериала "Санта-Барбара".

Режиссером работы выступил Герман Ненов.

Герман Ненов (фото: facebook.com/german.nenov)

Это музыкальное видео – история о расставании и светлом будущем, о моментах, когда наступает кризис, а отношения идут в тупик, превращаясь в затянувшуюся мыльную оперу.

Наталья призвала женщин не бояться начать все сначала.

"Моя новая песня "Белый самолет" - это манифест для вас, мои любимые женщины! Никогда не бойтесь перевернуть страницу и начать все с чистого листа", - прокомментировала певица.

Также звезда посвятила эту работу своему духовному наставнику.

"Я посвятила эту песню в день рождения Пилоту, благодаря которому я всегда помню о небе и не увлекаюсь слишком игрой под названием Жизнь. Это мой Учитель в Индии. Люди прозвали его Пилотом за подвиги, когда он защищал Индию", - отметила Могилевская.

В клипе певица предстала с новой прической и в ярких стильных образах.

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Наталья Могилевская стала блондинкой в новом клипе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники Натальи принялись активно делиться своими впечатлениями под видео.

  • Это просто хитяра, супер песня
  • Вы шикарны, но хочется видеть вас в клипе в стиле Джей Ло
  • Наталья Все супер. Очень ждал этот супер хит пусть и с небольшим опозданием но все вышло шикарно и на высоте чувствую буду слушать все лето на повторе
  • Наталья прикрасна писня хит этого лета
  • Нагадало "Все хорошо". Не знаю, добре це чи погано.
  • Спасибо за песню! Очень актуально! Ставлю на рингтон
  • Поздравляю с хитом))) Чувствуется, что вся команда работала в удовольствие!
  • Наталья, вы как всегда шикарны
  • Песня классная,вот только о расставании,о грустном...а может обретении спокойствия и светлого будущего после горечи разлуки... в любом случае надежда только на ПИЛОТА и НЕБО... спасибо за хит. В голове уже засело "я сяду в белый самолет..."
  • Очень-очень красивая песня и ты,Наташа,такая юная!!! Как раньше! Как Ла-ла,ла)))))Очень-очень здорово!!!

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская в кардинально новом имидже заинтриговала признанием о переменах в жизни.

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