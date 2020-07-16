В образі грайливої блондинки: Наталя Могилевська випустила новий яскравий кліп

Співачка зазначила, що пісня "Білий літак" - маніфест для жінок
Українська співачка Наталія Могилевська нещодавно кардинально змінила імідж і стала блондинкою, а також зізналася, що в її житті відбулися зміни. А 16 липня артистка порадувала шанувальників прем'єрою - вона представила новий яскравий кліп на пісню "Білий літак". Зазначимо, що mood-відео знято у стилістиці популярного в 90-ті серіалу "Санта-Барбара".
Режисером роботи виступив Герман Ненов.
Герман Ненов (фото: facebook.com/german.nenov)
Це музичне відео – історія про розставання і світле майбутнє, про моменти, коли настає криза, а відносини йдуть в глухий кут, перетворюючись на тривалу мильну оперу.
Наталя закликала жінок не боятися почати все спочатку.
"Моя нова пісня "Білий літак" - це маніфест для вас, мої улюблені жінки! Ніколи не бійтеся перегорнути сторінку і почати все з чистого аркуша", - прокоментувала співачка.
Також зірка присвятила цю роботу своєму духовному наставнику.
"Я присвятила цю пісню в день народження Пілотові, завдяки якому я завжди пам'ятаю про небо і не надто захоплююся грою під назвою Життя. Це мій Вчитель в Індії. Люди прозвали його Пілотом за подвиги, коли він захищав Індію", - зазначила Могилевська.
У кліпі співачка з'явилася з новою зачіскою і в яскравих стильних образах.
Наталя Могилевська стала блондинкою в новому кліпі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Шанувальники Наталії почали активно ділитися своїми враженнями під відео.
Скріншот коментарів
Раніше Наталя Могилевська в кардинально новому іміджі заінтригувала визнанням про зміни в житті.