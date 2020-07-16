В образі грайливої блондинки: Наталя Могилевська випустила новий яскравий кліп

Українська співачка Наталія Могилевська нещодавно кардинально змінила імідж і стала блондинкою, а також зізналася, що в її житті відбулися зміни. А 16 липня артистка порадувала шанувальників прем'єрою - вона представила новий яскравий кліп на пісню "Білий літак". Зазначимо, що mood-відео знято у стилістиці популярного в 90-ті серіалу "Санта-Барбара".

Режисером роботи виступив Герман Ненов.

Герман Ненов (фото: facebook.com/german.nenov)

Це музичне відео – історія про розставання і світле майбутнє, про моменти, коли настає криза, а відносини йдуть в глухий кут, перетворюючись на тривалу мильну оперу.

Наталя закликала жінок не боятися почати все спочатку.

"Моя нова пісня "Білий літак" - це маніфест для вас, мої улюблені жінки! Ніколи не бійтеся перегорнути сторінку і почати все з чистого аркуша", - прокоментувала співачка.

Також зірка присвятила цю роботу своєму духовному наставнику.

"Я присвятила цю пісню в день народження Пілотові, завдяки якому я завжди пам'ятаю про небо і не надто захоплююся грою під назвою Життя. Це мій Вчитель в Індії. Люди прозвали його Пілотом за подвиги, коли він захищав Індію", - зазначила Могилевська.

У кліпі співачка з'явилася з новою зачіскою і в яскравих стильних образах.

Наталя Могилевська стала блондинкою в новому кліпі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники Наталії почали активно ділитися своїми враженнями під відео.

Це просто хитяра, супер пісня

Ви шикарні, але хочеться бачити вас в кліпі в стилі Джей Ло

Наталя Все супер. Дуже чекав цей супер хіт нехай і з невеликим запізненням але все вийшло шикарно і на висоті відчуваю буду слухати все літо на повторі

Наталія прикрасна пісня хіт цього літа

Нагадало "Все добре". Не знаю, добре це чи погано.

Дякую за пісню! Дуже актуально! Ставлю на рінгтон

Вітаю з хітом))) Відчувається, що вся команда працювала в задоволення!

Наталя, ви як завжди шикарні

Пісня класна,от тільки про розставання,про сумне...а може набуття спокою і світлого майбутнього після гіркоти розлуки... в будь-якому випадку надія тільки на ПІЛОТА і НЕБО... дякую за хіт. В голові вже засіло "я сяду в білий літак..."

Дуже-дуже гарна пісня і ти,Наташа,така юна!!! Як раніше! Як Ла-ла,ла)))))Дуже-дуже здорово!

Скріншот коментарів

Раніше Наталя Могилевська в кардинально новому іміджі заінтригувала визнанням про зміни в житті.