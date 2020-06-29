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Могилевская в стильном look раскрыла тайну про свою "личную Конституцию"

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.06.2020 - 14:56
Могилевская в стильном look раскрыла тайну про свою "личную Конституцию"
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталья Могилевская заинтриговала фолловеров вопросом

Наталья Могилевская рассказала про главные пункты в своей "личной Конституции" и спросила поклонников, что самое важное в жизни для них. 44-летняя артистка в своем Instagram поздравила украинцев 28 июня с Днем Конституции, сопроводив важные слова стильным черно-белым образом.

Певица написала в соцсетях, что у каждого из нас есть своя личная Конституция и она считает, "что первым пунктом в ней должно значиться: быть счастливым и любимым!"

"Здесь и сейчас. Не в какой-то другой жизни, а в этой самой – первой и последней. Когда ты счастлив – ты в любви. Мы рождены, чтобы быть счастливыми и любимыми, потому что "любов – то велика сила". А какой первый пункт в вашей личной Конституции?" – спросила Наталья.

На фото певица предстала с макияжем smoky eyes, а на губах - едва розовый тон. Волосы собраны сзади в небрежный пучок, а часть локонов игриво обрамила ее лицо.

Певица позирует в белоснежной блузе с воланом и черном бархатном костюме. Из аксессуаров - только объемные часы на коричневом кожаном ремешке.

Могилевская в стильном look раскрыла тайну про свою &quot;личную Конституцию&quot;

Наталья Могилевская поздравила украинцев с Днем Конституции (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники восторгаются образом певицы в целом и удачным макияжем в частности.

"Вам пасує цей образ"; "Очень круто!"; "Красавица"; "Хороший смоки"; "Захоплююся вами, Наталко"; "Дуже гарний мейк"; "Наталя! Дуже вам пасує цей стиль!" - пишут подписчики.

Ранее Наталья Могилевская рассказала про отношения с Владом Ямой.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Наталья Могилевская
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