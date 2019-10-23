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Обольстительная внучка Ротару в блестящем мини колесит по ночному Нью-Йорку

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.10.2019 - 17:58
Обольстительная внучка Ротару в блестящем мини колесит по ночному Нью-Йорку
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Девушка насладилась видами города из авто

Внучка Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко начала учебный год в престижной нью-йоркской Школе дизайна. Кстати, это заведение окончило немало именитых дизайнеров, ставших мировыми легендами. Девушка поселилась в уютных и стильных апартаментах на Манхэттене и периодически устраивает зрелищные стрит-стайл фотосеты. На новом снимке в Instagram она показала образ для вечернего выхода в свет.

Юная красавица выбрала короткое платье-мини, щедро декорированное крупными пайетками. Ассиметричный крой позволил пикантно оголить одно плечо, а длинна наряда – блеснуть стройными длинными ножками в удобных белоснежных кроссовках.

Соня расположилась на заднем сидении машины, а за стеклом пролетают ночные урбанистические пейзажи одного из самых престижных районов города. Снимок вышел немного размытым, будто сделанным в движении.

Обольстительная внучка Ротару в блестящем мини колесит по ночному Нью-Йорку

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Под фото скопилось немало слов восхищения и комплиментов от пользователей сети.

  • Шикарно выглядишь
  • Какая классная фотография
  • Ух, какая ты яркая
  • Тебе это платье очень идет
  • Очень красивое платье
  • Какая крутая фотка
  • Очень красиво смотрится
  • Такая очаровательная
  • Крутой образ! Красотка!

Скриншот комментариев

Ранее внучка Софии Ротару, юная Соня Евдокименко показала уютный осенний образ в стильном кардигане и черном платье-мини рубашечного стиля. Девушка обработала фото так, что они, по словам поклонников, выглядели "мистически".

Также Соня Евдокименко прошлась по Манхэттену в дерзком наряде. Она выбрала для фотопрогулки кожаные ботфорты, топ, расшитый пайетками, и черную мини юбку.

В вышиванке и кожаных штанах: стильная внучка Ротару устроила фотопрогулку по Нью-Йорку Длинноногая внучка Ротару в ярком платье-мини прогулялась по Манхэттену
Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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