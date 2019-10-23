Зваблива онука Ротару в блискучому міні колесить по нічному Нью-Йорку

Дівчина насолодилася видами міста з авто
Внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко почала навчальний рік у престижній нью-йоркській Школі дизайну. До речі, цей заклад закінчило чимало іменитих дизайнерів, які стали світовими легендами. Дівчина поселилася в затишних і стильних апартаментах на Манхеттені і періодично влаштовує видовищні стріт-стайл фотосети. На новому знімку в Instagram вона показала образ для вечірнього виходу в світ.
Юна красуня вибрала коротке плаття-міні, щедро декороване великими пайєтками. Асиметричний крій дозволив пікантно оголити одне плече, а довжина вбрання – блиснути довгими стрункими ніжками в зручних білосніжних кросівках.
Соня розташувалася на задньому сидінні машини, а за склом пролітають нічні урбаністичні пейзажі одного з найпрестижніших районів міста. Знімок вийшов трохи розмитим, ніби зробленими в русі.
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Під фото накопичилося чимало слів захоплення і компліментів від користувачів мережі.
Скріншот коментарів
Раніше внучка Софії Ротару, юна Соня Євдокименко показала затишний осінній образ в стильному кардигані і чорному платті-міні сорочкового стилю. Дівчина опрацювала фото так, що вони, за словами шанувальників, виглядали "містично".
Також Соня Євдокименко пройшлася по Манхеттену у відвертому вбранні. Вона вибрала для фотопрогулянки шкіряні ботфорти, топ, розшитий паєтками, і чорну міні спідницю.