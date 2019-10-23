Зваблива онука Ротару в блискучому міні колесить по нічному Нью-Йорку

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина насолодилася видами міста з авто

Внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко почала навчальний рік у престижній нью-йоркській Школі дизайну. До речі, цей заклад закінчило чимало іменитих дизайнерів, які стали світовими легендами. Дівчина поселилася в затишних і стильних апартаментах на Манхеттені і періодично влаштовує видовищні стріт-стайл фотосети. На новому знімку в Instagram вона показала образ для вечірнього виходу в світ.

Юна красуня вибрала коротке плаття-міні, щедро декороване великими пайєтками. Асиметричний крій дозволив пікантно оголити одне плече, а довжина вбрання – блиснути довгими стрункими ніжками в зручних білосніжних кросівках.

Соня розташувалася на задньому сидінні машини, а за склом пролітають нічні урбаністичні пейзажі одного з найпрестижніших районів міста. Знімок вийшов трохи розмитим, ніби зробленими в русі.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Під фото накопичилося чимало слів захоплення і компліментів від користувачів мережі.

Шикарно виглядаєш

Яка класна фотографія

Ух, яка ти яскрава

Тобі це плаття дуже йде

Дуже гарне плаття

Яка крута фотка

Дуже красиво виглядає

Така чарівна

Крутий образ! Красуня!

Скріншот коментарів

Раніше внучка Софії Ротару, юна Соня Євдокименко показала затишний осінній образ в стильному кардигані і чорному платті-міні сорочкового стилю. Дівчина опрацювала фото так, що вони, за словами шанувальників, виглядали "містично".

Також Соня Євдокименко пройшлася по Манхеттену у відвертому вбранні. Вона вибрала для фотопрогулянки шкіряні ботфорти, топ, розшитий паєтками, і чорну міні спідницю.