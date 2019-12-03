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Обольстительная Тина Кароль завела сеть "мокрым" фото в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.12.2019 - 13:27
Обольстительная Тина Кароль завела сеть "мокрым" фото в купальнике
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы пришли в восторг от такого пикантного кадра

Украинская поп-дива Тина Кароль не устает поражать и восхищать своими эффектными выходами в свет - так, на днях певица побывала на церемонии вручения премии М1 Music Awards 2019, где успела выступить на сцене и получить награду в номинации "Золотой граммофон". За вечер артистка сменила три образа - один роскошнее другого! Не успели фаны прийти в себя, как она вновь заставила их сердца биться быстрее, поделившись в Instagram пикантным снимком.

На эффектном "мокром" фото Тина запечатлена в слитном черном купальнике в томной позе - ее голова откинута назад, глаза закрыты, а губы чувственно приоткрыты. Мокрые волосы частично скрывают лицо звезды, добавляя кадру особого шарма. Не говоря уж о точеных изгибах фигуры Кароль!

По своему обыкновению, артистка никак не стала подписывать горячий снимок.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Всего за час откровенное фото набрало более 16 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. Фанаты без устали осыпают любимую певицу комплиментами, называя ее богиней и королевой.

  • Боже мой, как красиво. Новая заставка на телефон!
  • Богиня!
  • Огонь
  • Рубрика "никто не ждал, а тут вон оно как" от Тины Кароль
  • Потрясающая
  • Какая же красота
  • Ого! Бомба
  • Се*с в чистом виде
  • Девочки, я в шоке девочки
  • Красивая, красивая, красивая ...
  • Потрясающая!
  • Такие фото надо выставлять в плейбой))
  • Срочно нужны и другие ракурсы

Обольстительная Тина Кароль завела сеть &quot;мокрым&quot; фото в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль объяснила, почему ее сыну лучше учиться вдалеке от мамы.

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