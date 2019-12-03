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Зваблива Тіна Кароль завела мережу "мокрим" фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.12.2019 - 13:27
Зваблива Тіна Кароль завела мережу "мокрим" фото в купальнику
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки прийшли в захват від такого пікантного кадру

Українська поп-діва Тіна Кароль не втомлюється вражати і захоплювати своїми ефектними виходами у світ - так, днями співачка побувала на церемонії вручення премії М1 Music Awards 2019, де встигла виступити на сцені та отримати нагороду в номінації "Золотий грамофон". За вечір артистка змінила три образи - один розкішніше іншого! Не встигли фани прийти в себе, як вона знову змусила їх серця битися швидше, поділившись в Instagram пікантним знімком.

На ефектному "мокрому" фото Тіна відображена в злитному чорному купальнику в томній позі - її голова відкинута назад, очі закриті, а губи чуттєво прочинені. Мокре волосся частково приховує обличчя зірки, додаючи кадру особливого шарму. Не кажучи вже про точені вигини фігури Кароль!

За своїм звичаєм, артистка ніяк не стала підписувати гарячий знімок.

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Лише за годину відверте фото набрало понад 16 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів. Фанати невтомно обсипають улюблену співачку компліментами, називаючи її богинею та королевою.

  • Боже мій, як гарно. Нова заставка на телефон!
  • Богиня!
  • Вогонь
  • Рубрика "ніхто не чекав, а тут он воно як" від Тіни Кароль
  • Приголомшлива
  • Яка ж краса
  • Ого! Бомба
  • Се*с в чистому вигляді
  • Дівчатка, я в шоці дівчинки
  • Гарна, красива, красива ...
  • Приголомшлива!
  • Такі фото треба виставляти у плейбой))
  • Терміново потрібні й інші ракурси

Зваблива Тіна Кароль завела мережу &quot;мокрим&quot; фото в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль пояснила, чому її синові краще вчитися далеко від мами.

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