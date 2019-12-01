Тина Кароль в корсетном платье от Versace ошеломила роскошным образом

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица продемонстрировала эффектный лук на M1 Music Awards

Церемония награждения юбилейной музыкальной премии "М1 Music Awards. П'ять", которая состоялась 30 ноября в столичном Дворце спорта, стала отличным поводом для украинских селебрити похвастаться новыми стильными нарядами. На красной дорожке мероприятия прошел настоящий модный смотр, ведь каждый стремился поразить и восхитить своим образом - и многим это удалось! В их числе и поп-дива Тина Кароль, которая отдала предпочтение роскошному ретро луку от всемирно известного бренда.

Тина блистала на красной дорожке и сцене в элегантном корсетном платье от Versace с откровенным декольте. Наряд трендового пудрового оттенка выгодно подчеркнул все соблазнительные изгибы точеной фигуры артистки.

Кароль дополнила эффектный образ серебристыми босоножками на каблуках, уложенными волнами волосами и макияжем с акцентом на ярко-красные губы.

Фото: Тина Кароль на премии M1 Music Awards 2019 (instagram.com/_fantina)

Она с удовольствием позировала фотографам - как одна, так и с коллегами по цеху, и лучезарно улыбалась.

Фото: Тина Кароль на премии M1 Music Awards 2019 (instagram.com/_fantina)

Отметим, что певица была музыкальным продюсером юбилейной премии, поэтому активно появлялась во время прямого эфира шоу, а также исполнила две песни из своего репертуара. Кроме этого, Тина Кароль победила в номинации "Золотой граммофон".

Фото: Тина Кароль на премии M1 Music Awards 2019 (instagram.com/_fantina)

Восхищенные поклонники засыпали любимую артистку комплиментами в комментариях.

Нереально красивая

Любимка наша

Дива

Очень красивое платье и Тина в нем превосходная

Красоточкааа

Лучшая

Наша победительница

Красивая

Невероятная супер любима

птичка

Скриншот комментариев (instagram.com/_fantina)

Напомним, Тина Кароль объяснила, почему ее сыну лучше учиться вдалеке от мамы.