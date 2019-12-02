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Изысканная и сексуальная: Тина Кароль блистала на M1 Music Awards в умопомрачительных образах

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.12.2019 - 11:31
Изысканная и сексуальная: Тина Кароль блистала на M1 Music Awards в умопомрачительных образах
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица ошеломила появлением на премии M1 Music Awards

Награждение престижной музыкальной премии "М1 Music Awards. П'ять", которая состоялась 30 ноября в Киеве, в "Дворце спорта", собрало весь украинский бомонд и звезд шоу-бизнеса первой величины. Музыкальным продюсером церемонии стала Тина Кароль, которая в этот вечер также удостоилась на грады – она получала статуэтку в категории "Золотой граммофон" (награда вручалась совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"). За вечер украинская поп-дива сменила три роскошных наряда. Так, соотвествующие фото появились на ее страничке в Instagram.

Певица показала эффектный номер на новую песню "Иди на жизнь". Для этого ей пришлось взобраться на изрядную высоту. На репетиции перед выступлением она призналась, что высота – ее огромная фобия, которую удалось успешно преодолеть.

Для номера поп-дива облачилась в пикантное черное платье в пол с высоким разрезом от всемирно известного французского бренда Mugler с ассиметрично скроенным лифом, который подчеркнул роскошный бюст звезды.

Наряд она дополила оригинальным металлическим поясом-баской от известного дизайнера по костюмам Мануэля Албаррана (к слову, он работала над образами Анджелины Джоли в фильме "Малефисента"). Звезда довершила пикантный лук крупными браслетами от бренда Stephen Webster и босоножками с тонкими ремешками.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Для выступления с Дан Баланом (артисты исполнили дуэтную композицию "Домой", которую представили на одном из прямых эфиров шоу Танцы со звездами 2019) Тина выбрала блестящее пурпурное платье с открытыми плечами и пикантной зоной декольте от Mugler. В качестве украшений артистка предпочла кольцо с огромным камнем в тон наряду и браслет от Stephen Webster.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Также весь вечер Тина блистала в изысканном платье пудрового оттенка с корсетным лифом на широких атласных бретелях от Versace. Она довершила образ закрытыми изящными босоножками со шнуровкой от одного из любимейших украинских брендов the Coat.

Поклонники буквально потеряли голову от обилия красоты и не смогли оставить Тину без оваций и комплиментов.

  • Обожнюю іі вбрання, оригінально і безподобно, якщо у неі є стиліст, то йому ріспект!
  • Невероятно красивая
  • Драйвова Тіночка
  • Незрівнянна!
  • Як завжди, чарiвна!
  • Как всегда прекрасная, женственная Тина

Изысканная и сексуальная: Тина Кароль блистала на M1 Music Awards в умопомрачительных образах

Изысканная и сексуальная: Тина Кароль блистала на M1 Music Awards в умопомрачительных образах

Изысканная и сексуальная: Тина Кароль блистала на M1 Music Awards в умопомрачительных образах

Скриншот комментариев

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