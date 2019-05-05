Обольстительная Светлана Лобода сверкнула декольте у бассейна

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала свои пляжные наряды

Популярная певица Светлана Лобода после напряженного тура по странам Балтии, который омрачили недобросовестные организаторы, отправилась отдыхать на экзотический курорт вместе с детьми. Звезда восстанавливает силы и нежиться у бассейна, радуя жгучими фотосессиями в купальнике. На свежем снимке в Instagram артистка показала себя в купальнике с "леопардовым" принтом.

С удачного и эффектного ракурса можно рассмотреть декольте знаменитости, а также полюбоваться ее длинными ресницами и ниспадающим на плечи каскадом длинных белокурых локонов.

Снимок произвел фурор среди подписчиков Лободы. Они не смогли удержаться от комплиментов, восхитившись внешностью знаменитости и невероятной эстетикой кадра.

"Звезда телеэкрана! Несравненная Светлана!", "Вы даже отдыхаете красиво", "Вдохновляете своими фотографиями безумно. Какая же вы Богиня, одна фотография, а столько вдохновения. Любовь", "Какие ресницы!", "Суперзвезда", "Идеально!", "Прекраснейшая!" - не скупились на похвалу восторженные комментаторы.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Также в разделе сториз певица поделись черно-белым кадром у бассейна. На фото она сидит в длинной рубашке, приспустив одно плечо. Все внимание – на шикарное декольте исполнительницы и ее длинные стройные ноги.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

На другом кадре Светлана продемонстрировала повседневный образ в джинсовой куртке и солнечных очках на пол-лица.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Кроме того, Лобода запечатлела старшую дочь Евангелину во время отдыха и пляжных развлечений. "Моя любовь", – коротко и ясно подписала снимок звездная мама.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Стоит сказать, что на курорт вместе с мамой и сестрой отправилась и малышка Тильда. Певица растрогала сеть умилительным снимком с младшей дочерью, которая держит Лободу за руку.