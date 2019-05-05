Зваблива Світлана Лобода блиснула декольте біля басейну

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка показала свої пляжні вбрання

Популярна співачка Світлана Лобода після напруженого туру по країнах Балтії, який затьмарили недобросовісні організатори, вирушила відпочивати на екзотичний курорт разом з дітьми. Зірка відновлює сили і ніжитися біля басейну, радуючи пекучими фотосесіями в купальнику. На свіжому знімку в Instagram артистка показала себе в купальнику з "леопардовим" принтом.

З вдалого і ефектного ракурсу можна розглянути декольте знаменитості, а також помилуватися її довгими віями і спадаючим на плечі каскадом довгих білявих локонів.

Знімок справив фурор серед підписників Лободи. Вони не змогли утриматися від компліментів, захопившись зовнішністю знаменитості і неймовірною естетикою кадру.

"Зірка телеекрану! Незрівнянна Світлана!", "Ви навіть відпочиваєте красиво", "Надихаєте своїми фотографіями шалено. Яка ж ви Богиня, одна фотографія, а стільки натхнення. Любов", "Які вії!", "Суперзірка", "Чудово!", "Прекрасна!" - не скупитися на похвалу захоплені коментатори.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Також в розділі сторіз співачка поділися чорно-білим кадром біля басейну. На фото вона сидить у довгій сорочці, приспустивши одне плече. Вся увага – на шикарне декольте виконавиці та її довгі стрункі ноги.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

На іншому кадрі Світлана продемонструвала повсякденний образ у джинсовій куртці і сонячних окулярах на пів-обличчя.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Крім того, Лобода зняла старшу дочку Євангеліну під час відпочинку та пляжних розваг. "Моя любов", – коротко і ясно підписала знімок зіркова мама.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Варто сказати, що на курорт разом з мамою і сестрою вирушила і маленька Тільда. Співачка зворушила мережу трепетним знімком з молодшою дочкою, яка тримає Лободу за руку.