"Милота зашкаливает": Светлана Лобода растрогала сеть фото младшей дочери

Певица улетела на отдых вместе с детьми
Певица Светлана Лобода активно выступает с концертами - правда, не в Украине, а кроме того, была звездной наставницей в российской версии шоу "Голос. Дети", где умудрилась угодить в громкий скандал. Чтобы расслабиться и успокоить нервы, артистка вместе с детьми отправилась на отдых к морю. На своей странице в Instagram она поделилась очень трогательным фото со своими дочерьми.
На снимке видно лишь ручки девочек - при этом Ева и Тильда трогательно держатся за руки.
"Мои", - лаконично подписала фото Лобода.
Фото: Светлана Лобода показала фото с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)
Отметим, что если восьмилетняя Евангелина нередко появляется в аккаунте мамы, то малышку Тильду, которой 24 мая исполнится годик, певица не показывает. Поэтому фанаты были очень рады и растроганы подобным снимком.
Они принялись активно умиляться очаровательному кадру и гадать, где именно отдыхает артистка с детьми. К слову, Светлана до сих пор не призналась, кто же является отцом ее младшей дочки.
Ранее знаменитость опубликовала забавное фото с отдыха.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".
Ранее сообщалось о том, что Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом Александром Реввой.