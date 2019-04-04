"Красивая и настоящая": Маша Ефросинина показала мастер-класс по макияжу губ (видео)

Маша Ефросинина (фото: ТК "Украина")

Телеведущая также обратилась к хейтерам и "всезнайкам"

Маша Ефросинина уже давно зарекомендовала себя не только как телеведущая, но и блогер. На своей instagram-страничке Ефросинина недавно стала показывать поклонникам коротенькие видео, которые объединила в тематику "Шепот моего дома". В этих видео Маша показывает детали своего домашнего быта, в которые входят различные бьюти-советы. К примеру, в своем самом первом видео телеведущая призналась, что терпеть не может ходить по дому с распущенными волосами. В связи с чем Маша показала топ-3 любимых домашних прически.

Новое видео посвящено бьюти-лайфхакам. Маша Ефросинина показала, как делает макияж губ.

При этом телеведущая отметила, что поклонники довольно часто спрашивают, как же она подбирает цвет помады, подчеркивает форму губ и т.д.

"Карандаш не менее важен – как его цвет, так и его качество. И к губам нужно приступать, предварительно их затушевав тоном и пройдясь светлым консилером над контуром губ", - говорит и показывает Ефросинина.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Также немалую часть своего поста Маша посвятила хейтерам и косвенно обращается именно к ним. Так, телеведущая никак не может привыкнуть к людям, котоорые все знают и постоянно лезут в жизни других людей со своими советами, "диагнозами" и т.д.

"Этот тип людей обладает знаниями в области психологии, анатомии, гастроэнтерологии и, конечно, моды - причем часто каждый из них спец сразу во всех перечисленных сферах! То, в чем я точно достигла больших результатов - я смирилась с их существованием и с тем, что прогрессии этой касты в сетях невозможно противостоять! Иногда ведь людям намного интереснее верить в то, что "отрезала/накачала/перекроила", чем в то, что чуть поучилась и знает некоторые приемы", - пишет Маша.

Подписчики Ефросининой поспешили оставить свои отзывы под ее новым постом:

"Мне очень нравится, как вы это делаете. А если нет дорогой косметики, как у вас, а бюджетный вариант?"

"Главное, чтобы карандаш и помада прям полностью совпадали тон в тон", - отвечает Ефросинина.

"У вас шикарная кожа) и зубы) и все остальное!!! Пофиг что вам пишут, вы ведь сами видете себя в зеркало и знаете, какая вы, а все остальные пускай рвут и мечут"

"Яка ви гарна і справжня"

"Какая Вы красотка, лет 15 уже восхищаюсь вами)"

"Поделитесь секретом щечек) Вы такая стройняшечка, а щечки не ушли, и это очень привлекательно! Это тоже секреты макияжа?"

"Спасибо, Маша, что делитесь!)"

"Красивый макияж и цвет помады"

"Это просто мастер-класс какой-то"

"Спасибо за советы"

Напомним, до этого Маша Ефросинина поделилась секретами свежести и рассказала, какие приемы утреннего ухода позволяют ей не выглядеть, как вареный картофель.

Также ранее Маша Ефросинина примерила трендовый образ и поставила поклонников перед важным выбором.