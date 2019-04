"Красивая и настоящая": Маша Ефросинина показала мастер-класс по макияжу губ (видео)

Не знаю, привыкну ли я к тому, что есть в сети определённый тип людей, которые ЗНАЮТ ВСЁ! Не видевши объект своего внимания ни разу в жизни, они ставят ему точные диагнозы, заявляют , что «достоверно» знают все поведенческие проявления объекта и даже подробности его личной жизни . Этот тип людей обладает знаниями в области психологии, анатомии, гастроэнтерологии и, конечно, моды- причём часто каждый из них спец сразу во всех перечисленных сферах! То, в чем я точно достигла больших результатов - я смирилась с их существованием и с тем, что прогрессии этой касты в сетях невозможно противостоять! Иногда ведь людям намного интереснее верить в то, что «отрезала/накачала/перекроила», чем в то, что чуть поучилась и знает некоторые приемы:) Поэтому это видео для тех, кто понимает, что некоторые безобидные навыки в мэйке, немного проф.знаний ( а крашусь я, за исключением съёмок, сама) и правильно подобранная косметика способны на чудеса! Я знаю, что вы часто обращаете внимание на форму и цвет моих губ , и бесконечно заваливаете вопросами про цвет помады )) но тут дело не только в ней В данном случае карандаш не менее важен- как его цвет, так и его качество. И к губам нужно приступать, предварительно из затушевав тоном и пройдясь светлым консилером над контуром губ ( см. предыдущее видео в рубрике #шёпотмоегодома ) #будькрасива #будьестественна #тыусебяодна #вашаМаша

