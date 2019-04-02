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Обезоруживающая улыбка: Леся Никитюк показала себя 10 лет назад

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2019 - 10:17
Обезоруживающая улыбка: Леся Никитюк показала себя 10 лет назад
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая оказала уникальные снимки из семейного альбома

Популярная телеведущая Леся Никитюк охотно делится фото и видео в Instagram, позволяя поклонникам всегда быть в курсе происходящего в ее жизни. Вот только раритетные снимки из личного архива и семейных альбомов показывает не часто, поэтому ее подписчикам особо интересно посмотреть, как шоувумен выглядела в детстве, юности и  начале своей карьеры. Так, в "историях" Instagram она опубликовала фото десятилетней давности, на котором позирует в компании друзей.

Улыбчивая блондинка запечатлена вместе со своей давней подругой Ольгой Голуб (кстати, на страничке девушки имеется немало фото с Леди Ле), а также Михаилом Мартынюком, редактором шоу "Рассмеши комика", в котором Леся участвовала трижды и уехала домой не только с крупной суммой, но и завоевала всенародную любовь.

Судя по подписи, снимок был сделан в то время, когда телеведущая еще участвовала в проекте Comedy Club.

Обезоруживающая улыбка: Леся Никитюк показала себя 10 лет назад

Леся Никитюк и ее друзья  (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стоит отметить, что Леся была не только звездой команды КВН "Торнадо Люкс" в родном Хмельницком и трехкратной победительницей шоу "Рассмеши комика", но и успела поучаствовать во множестве проектов, таких как "Бигуди шоу", а также была ведущей тревел-шоу "Орел и решка".

Мало кто знает, что переехав из Хмельницкого в Киев, девушка успела поработать линейным продюсером на проектов "Голос страны" и "Адская кухня", была реквизитором, координатором и продюсером, поэтому познакомилась с  "телевизионной кухней" изнутри.

Кроме того, телеведущая заочно познакомила поклонников со своим папой Иваном Ивановичем, который был моряком. Она показала его фото из семейного альбома, сделанное во время экспедиции в Арктику.

Обезоруживающая улыбка: Леся Никитюк показала себя 10 лет назад

Обезоруживающая улыбка: Леся Никитюк показала себя 10 лет назад

Отец Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк в соблазнительном образе в сетчатых велосипедках и платье-пиджаке покорила трендовым  образом.

Кстати, Леся Никитюк в неоновом платье-минифасона бэби-долл восхитила точеной фигуркой.

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